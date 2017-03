J-97 avant les chts de France de Cyclisme à Saint-Omer

Après les championnats de France de l’Avenir en 2014, l’accueil d’une étape des 4 jours de Dunkerque en 2015, près de 80 000 spectateurs sont attendus sur le bord de nos routes du 22 au 25 juin 2017 pour encourager les coureurs qui participeront aux championnats de France de cyclisme sur route.

Cette manifestation, organisée avec la Fédération Française de Cyclisme et la Ligue Nationale de Cyclisme, avec l’appui de l’office intercommunal du sport « est probablement, la plus grande compétition sportive que le territoire ait jamais accueilli : 3 jours de compétitions et 4 jours de fête dans l’Audomarois » précise François DECOSTER, Président de la CAPSO.

Sur ces 3 jours de compétitions, plus de 540 coureurs s’affronteront lors des épreuves contre la montre et des courses en ligne féminines et masculines avec un seul objectif : la conquête du titre de champion de France 2017 et du maillot bleu- blanc-rouge !

Selon Philippe LIMOUSIN, Président du Comité régional de cyclisme Haut de France « Tout le monde veut porter le maillot de champion de France, c’est un enjeu majeur dans la carrière d’un sportif de haut niveau. L’élite du cyclisme français sera réunie pendant une petite semaine à Saint-Omer pour en découdre. Avec la chance d’avoir une forte couverture médiatique »

« A une semaine du grand départ du Tour de France, tous les grands champions français seront là » rappelle François DECOSTER.

Les régionaux de l’étape, Adrien PETIT, Arnaud DEMARE, Florian SENECHAL, Elise DELZENNE, Felix POUILLY ou encore Steven TRONET (champion de France 2015) sont attendus pour briller.

François DECOSTER redit tout l’engagement de la CAPSO dans l’organisation d’une manifestation qui est une aubaine pour le territoire Audomarois : « La France entière les regardera, la France entière nous regardera. C’est donc une opportunité à saisir, une véritable occasion d’assurer la promotion de notre territoire et de mettre en lumière les atouts culturels, patrimoniaux et touristiques de notre belle région, un vecteur pour renforcer notre notoriété, notre attractivité. Outre l’aspect sportif, c’est aussi un vecteur de développement économique. Il faut que les entreprises du territoire qu’elles soient grandes, qu’elles soient petites, il faut que tous les porteurs de projet se retrouvent dans cette dynamique. »

Pour Philippe TACQUEZ, Président du Vélo-Club de Saint-Omer et cheville ouvrière du projet, il s’agit d’une « compétition inoubliable dans la vie d’un sportif, ça reste gravé à jamais. C’est un engouement extraordinaire, c’est quelque chose de formidable. Ça me fait vibrer. »

Gérard COCKENPOT, Président de l’Office Intercommunal du Sport de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer insiste sur la mobilisation locale. « Vous qui êtes sur Saint-Omer la dernière semaine de juin, venez nous accompagner, venez nous aider. C’est une chance pour le territoire, c’est une chance pour vous bénévoles d’être en contact avec ce monde du cyclisme. Pour le contre la montre par exemple, il faudra 200 bénévoles, si vous voulez donner un coup de main, vous serez au cœur de la course, au cœur de l’événement. »

Et François DECOSTER de conclure « On a besoin d’être nombreux pendant 4 jours – tout simplement il faut vider les agendas. 4 jours de grandes fêtes, de grande compétition sportive, 4 jours au service du territoire ».