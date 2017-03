Esplechin En mémoire de Pierre Dewailly

"C’est édifiant. Les organisateurs sont en manque de signaleurs et de bénévoles. Il ne reste que 14 courses pour élites sans contrat dans le Hainaut. Du côté de Comines, Le Bizet, il n’y a plus une seule course. Et à Esplechin non plus", assure Louis Cousaert. " C’est l’une des raisons pour laquelle nous allons reprendre l’organisation du Grand Prix Pierre Dewailly à Esplechin. « Le parcours de cette course a toujours été intéressant et nous ne voulions pas la voir disparaître. »

En ce début de printemps, l’épreuve dédiée à Pierre Wailly , pro chez Histor Sigma et décédé en octobre 2000 à l’Age de 33ans se déroulera donc ce 22 mars. Une semaine après le Grand Prix du Central pour Espoirs et élites sans contrat avec la superbe domination des BMC U23 et la victoire d’un certain Bram Weltem. L’occasion pour le peloton des Elites sans contrats et espoirs de se retrouver sur un circuit de 11km à effectuer 11 fois afin de succéder au palmarès la saison dernière à Joeri Stallaert (Cibel), Patrick Muller (RV Wetzikon) et Fabian Lienhard (VC Steinmaur) ou en 2015 à Thomas Vanbourzeix (Verandclassic) , Ludovic Robeet (Color Code) et David Desmecht (Verandclassic)

Pour parler au mieux de Pierre Dewailly, Rémi Delmarquette son neveu.

L’ex pilier de l’ESEG Douai DN1, qui a 27ans a mis un terme à ses ambitions, s’associant à l’entreprise familiale et devenant l’organisateur du GP Pierre Dewailly. « Il fallait que je reprenne l’organisation, car la Roue Esplechinoise voulait arrêter». La transition s’effectua rapidement grâce à l’infatigable Louis Cousaert et ses amis du Royal Cazeau Pedale de Templeuve. « Je suis entré dans l’Eurométropole Tour comme bénévole, et j’ai proposé à Louis Cousaert de m’aider à reprendre le GP Dewailly. Pour moi c’était important pour la famille. Pierre c’est le frère de ma mère , mon oncle donc, il est décédé dans un accident en 2000. » . Car Pierre Dewailly marqua son époque en passant professionnel dans l’équipe Histor Sigma en 1991 aux cotés de Willy Teirlinck , Wilfried Peeters ,Etienne De Wilde , Luc Leblanc, Stephen Roche, Herman Frison. « C’était une petite star à Esplechin, pour l’honorer il a eu droit à son mémorial. Au sprint c’était une bête et il était fort connu une bête au sprint fort connu il a aussi couru beaucoup en France en terminant 2ème du GP La Marseillaise en 1991 derrière Edwig Van Hooydonck mais devant Herman Frison. Demain au départ il y aura ses anciens meilleurs amis avec une photo de lui. »

DEWAILLY Pierre, né le 10 juin 1967 à Tournai (Hainaut).

Décédé le 6 octobre 2000 à Froidmont (Hainaut).