Troisvilles : Le Belge Noah Detalle sans rival.

Sur un circuit balayé par le vent un inscrit de dernière minute n'aura fait qu'une bouchée du peloton, en effet à peine le départ donné le Belge Noah Detalle du Lotto VC Ardennes attaquait sèchement seul Baptiste Trentesaux lui collait aux basques mais devra rendre les armes comme les autres Bien en ligne,le Wallon allait franchir la ligne d'arrivée avec plus de...6' d'avance !! Baptiste Trentesaux prendra la seconde place au sprint.
Classement :
1 DETALLE Noah LOTTO VC ARDENNES 0:54:10 0:54:10
2 TRENTESAUX Baptiste EC TOURQUENNOISE 1:00:53 0:06:43
3 PONCET Alexis HAINAUT CYCLING TEAM 1:00:53 ''
4 LEROUX Allan UV PINON ANIZY 1:00:53 ''
5 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:00:53 ''
6 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE 1:00:53 ''
7 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE 1:00:53 ''
8 PETIT Hugo ARRAS VC 1:00:53 ''
9 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE 1:00:53 ''
10 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE 1:00:53 ''
11 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 1:01:00 0:06:50
12 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS 1:01:00 ''
13 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES. 1:01:00 ''
14 SOUQUE Ludivine UC CAUDRESIS CATESIS 1:01:00 ''
15 DELATTRE Hugo ARRAS VC 1:01:00 ''
16 DUCHEMIN Mélissa VC LAONNOIS 1:01:00 ''
17 DUCHEMIN Mégane VC LAONNOIS 1:01:00 ''
18 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE 1:01:00 ''
19 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE 1:01:00 ''
20 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN 1:01:00 ''
21 DEVIGNE Camille RO COMINOISE 1:01:00 ''
22 ANCHAIN Paul ES ARQUES 1:01:00 ''
23 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT 1:01:00 ''
24 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY 1:01:00 ''
25 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN 1:01:00 ''
26 REGOST Thibaut RO COMINOISE 1:01:00 ''
27 LEROY Clément UC SOLREZIENNE 1:01:00 ''
28 MEERPOEL Marie RO COMINOISE 1:01:00 ''
29 PINCHON Tom CSC FERRIEROIS 1:06:00 0:11:50
30 BOTEL Faustin AMIENS SPORT CYCLISTE 1:06:00 ''
31 DUFOUR Rémi VCU HALLUINOISE 1:06:00 ''
32 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE 1:06:00 ''
33 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE 1:06:00 ''
34 GUILLEMANT Alexis VC NOEUXOIS 1:06:00 ''
35 BOULLET Léo Paul O GRANDE SYNTHE 1:06:00 ''
36 VIAUD Raphaël RO COMINOISE 1:06:06 0:11:56
37 SAEY Elsa EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 1:06:06 ''
38 LENGLART Noa CL BARLIN 1:06:06 ''
39 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS 1:06:06 ''
40 SAUVAGE Maëlys RO COMINOISE 1:06:06 ''
41 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE 1:06:06 ''
42 COVIN Kylian HAINAUT CYCLING TEAM 1:06:06 ''
43 FLAMENT Aurélien HAINAUT CYCLING TEAM 1:06:06 ''
44 GEOFFR0Y Antoine UV PINON ANIZY 1:06:06 ''
45 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS 1:06:06 ''
46 RASE Rémi CC CAMBRAI 1:06:06 ''