Team OGS Junior une marque de fabrique

Les saisons et les années passèrent avec un OGS Cyclisme à la mode Philippe Limousin qui depuis peu à retrouver pignon sur rue grâce à sa formation Team OGS Junior. Un groupe aux grandes ambitions dirigé par un Fred Limousin héritier direct du « comment s’éclater sur un vélo ».

JMH : Frédéric revenez un peu sur la saison 2016 et les satisfactions de votre effectif junior

Fred Limousin : « 2016 peut être classé comme un bon cru ! Une partie de nos coureurs est arrivée à maturité en deuxième année de junior, les résultats ont répondu à nos attentes. On retiendra la superbe saison d’Alexis Delaleau qui remporte le premier titre inter-régional Junior à Hardinghen, mais aussi ses bonnes prestations au niveau national puis international avec une 2ème place au tour des Portes du pays d'Othe et sa 7ème place à la Bernaudeau. Corentin Waras a lui aussi brillé notamment dans la deuxième partie de saison en s’emparant de la 7ème place du Championnat de France Junior ! La palme de la plus belle progression revient à Emilien Vandermeersch qui s’est imposé à la Johan Mussseuw Classic, épreuve international Junior. Une touche « exotique » nous venait du pays du soleil levant avec Tatsuyoshi Hino, notre coureur Japonais qui accomplit une très belle saison en remportant le classement Junior du challenge régional junior et en comptant pas moins de 6 sélections en équipe nationale. 8 coureurs sur 9 ont obtenu au moins 1 victoire, ce qui démontre l’homogénéité du groupe et sa force collective. En effet, la dimension collective sera toujours une priorité chez nous. »

JMH : Pour la saison 2017, Quels ont été les départs et arrivées

Fred Limousin : « Le fait majeur de cette intersaison a été de proposer à nos juniors sortants une saison supplémentaire avec nous ( sur la base du volontariat ) pour leur permettre d’acquérir de l’expérience avant de poursuivre leur carrière au sein de divisions Nationales. Nous constatons régulièrement que le cap est souvent difficile à franchir entre la catégorie des juniors et les DN, sauf bien sûr pour quelques exceptions. Ainsi, nous avons enregistré 2 départs seulement, Corentin Waras qui a rejoint les rangs de la DN1 du VC Rouen 76 et notre japonais Tatsuyoshi Hino qui évoluera la saison prochaine au sein de l’équipe Normande de Pavilly Barentin. Les autres ( Alexis Delaleau, Emilien Vandermersch, Jan Peleman )ont fait le choix de composer notre effectif espoir, auquel Charles Antoine Dourlens, un ancien de la maison nous a rejoint Malgré la création de cette équipe espoir, la catégorie Junior demeure une priorité ! C’est pourquoi nous avons mis le paquet sur le recrutement avec l’arrivée de 6 nouveaux coureurs et non des moindres :

Baptiste Gourguechon ( J2 ) le double médaillé de Bronze sur piste en 2016 ( Scratch et keirin ) arrive à Grande Synthe avec des ambitions légitimes sur la piste mais aussi sur la route !

Louis Brulé ( J1 ), Vice champion de France de poursuite Cadet, c’est un coureur qui possède des qualités au dessus de la moyenne que nous tenterons d’optimiser durant ses années de junior

Hugo Pouillard ( J1 ), il nous vient du club d’Armentières ou il a fait le bonheur de son club avec ses bons résultats. On l’avait notamment vu régulièrement a son avantage lors des inter régions cadets avec la sélection départementale et au championnat de France avec l’équipe Nord Pas de Calais

Léo Duval ( J1), ce jeune picard s’était révélé lors de la première inter région cadet l’an dernier et ensuite en remportant le titre de champion national Ufolep. Il grimpe, il va vite, il est sérieux, on devrait vite entendre parler de lui en 2017 !

Anthony Révillon ( J1 ), bien connu du peloton cadet nordiste avec ses 6 victoires, il arrive dans les rangs juniors avec des ambitions, notamment au sprint et sur la piste !

Remi Huens ( J2 ) membre du pôle France piste de Bourges, il fait partie des meilleurs coureurs de sa génération notamment sur la piste ou il a obtenu ses meilleurs résultats mais pas seulement ! En 2016, il a notamment remporté le titre de champion de France de poursuite par équipe Elite avec la Picardie en étant surclassé ! Il est membre à part entière de l’équipe de France piste et espère bien glaner des médailles des les grands championnats !

Ces 6 coureurs seront associés à Axel Dufau et Maxime Pouille, déjà présents chez nous l’an dernier, pour la saison 2017 !

JMH : On retrouve au quotidien un esprit de groupe dans l'équipe y a t il la patte "Limousin" la dessous

Fred Limousin : « J’ignore si il s’agit de la patte Limousin, mais il est vrai que j’accorde beaucoup d’importance au collectif et au « bien vivre ensemble » Le cyclisme de compétition doit se vivre avec plaisir, le plaisir de s’entrainer, de revoir ses copains, de courir. Du sérieux, sans se prendre au sérieux, c’est le message que j’essaie de faire passer aux jeunes. Notre stage de début de saison dans le Var a été un moment important tant sur le plan de l’entrainement que sur le plan collectif ! Nous sommes revenus de Roquebrune/Argens fin février avec une grande motivation cela s’est ressenti tout de suite dans les résultats. J’ai de nouveau insisté sur la dimension collective, la solidarité dans le groupe et enfin sur des aspect statiques. L’intelligence en course, ca se travaille et fait partie de l’apprentissage ! »

JMH : Sur qui pouvez vous compter...

Fred Limousin : « C’est assez simple, je peux compter sur tout le monde cette année. Sachant qu’il est nécéssaire de désigner des leaders, surtout en début de saison, je m’appuie sur les 2ème années, Remi Huens, Baptiste Gourguechon et Axel Dufau pour tirer le groupe vers le haut et faire partager leur expérience aux plus jeunes. Cela fonctionne parfaitement puisque Remi Huens réalise un excellent début de saison avec son podium à Kuurne et sa 5 ème place à Nokere. De même pour Baptiste Gourguechon, qui a déjà levé les bras cette année et qui vient de terminer 11ème de la Bernaudeau juniors. Plus tard en saison, l’équipe basculera progressivement en mode Piste puisque 5 de nos coureurs sont potentiellement éligibles au sein de l’équipe régionale pour les échéances Nationales ou je vais de nouveau compter sur les J2 mais nul doute que Louis Brulé et Anthony Revillon viendront se mêler à la course aux médailles. »

JMH : Quel sera le tableau de marche de l'équipe

Fred Limousin : « Notre début de saison est principalement axé sur les classiques avec un programme extrêmement dense. Nous enchainons Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Nokere Koers, La bernaudeau, le Tour des Flandres, GP E3 Harelbeke, le Tour des portes du pays d’othe. Un focus volontaire sur des épreuves internationales ou nos jeunes doivent s’aguerrir. Sur des parcours qui font rêver, nous empruntons les même circuits que les Pros sur la plupart de ces épreuves. Vieux Quaremont, Patersberg, Kemmel, mur de Grammont, des lieux mythiques ! Ensuite, le programme route sera un peu moins dense pour laisser place à la Piste et aux examens en Juin. La reprise post examens aura lieu comme tous les ans à la Cantonale d'Hirson pour enchainer sur plusieurs épreuves internationales afin de préparer au mieux les championnats de France de l’Avenir qui se déroulerons cette année fin Juillet. L’idée était donc de réaliser un beau début de saison pour se faire remarquer par l’équipe de France et l’équipe Hauts de France, c’est chose faite puisque Rémi Huens portera le maillots de l’Equipe de France à Gand Wevelgem ainsi que Axel Dufau et Baptiste Gourguechon avec le comité ! Ensuite nos objectifs seront bien évidemment les championnats, Régionaux, nationaux et internationaux ainsi bien sur la route que sur le piste ! Les courses « à médailles » sont toujours importantes pour nous !

JMH : Peut-on comparer à même époque OGS 2016. OGS 2017

Fred Limousin : « Je n’aime pas comparer les équipes d’une année sur l’autre, mais il est vrai que la saison 2017 est lancée sur des bases élevées avec notamment Remi Huens. Mais rappelons qu’Alexis Delaleau avait terminé 7ème de la Bernaudeau et Corentin Waras 10 ème de Nokere. Mais je trouve que notre groupe 2017 a gagné en maturité par rapport à la saison dernière, les J2 entrainent les plus jeunes qui se trouvent assez vite en confiance dans les grandes épreuves. »

JMH : parlez nous du staff, de l'encadrement.

Fred Limousin : « J’ai évoqué les coureurs qui sont bien entendu les acteurs principaux de notre projet Junior/ Espoir à l’OGS mais je dois aussi remercier tous les partenaires qui sont à mes cotés pour le faire vivre. Je pense en premier lieu à la Ville de Grande Synthe qui nous suit à 100% depuis plusieurs saisons. Nous avons également nos fidèles partenaires tels que les Cycles Menet, les Casques Ekoi ou encore la marque de nutrition Sportive EA-FIT, qui ont adhéré au projet depuis longtemps, je pense qu’ils sont satisfaits ! Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur un staff ultra motivé, compétent et disponible ! La particularité de ce staff se caractérise par le fait que se sont tous des coureurs. Ils connaissent parfaitement les attentes des athlètes et se démènent pour les placer dans les meilleures conditions. Steven Kochanski et Antoine Delaleau sont mes 2 principaux « équipiers » mais il m’arrive aussi de faire appel à d’autres personnes spécialisés dans un domaine ( Mickael Biz pour les massages et Chloé Turblin en tant que Kiné ) .Je n’oublies pas bien sur Jean Jacques Willard, l’entraineur emblématique de l’OGS qui drive les équipes sur les épreuves de la région, et qui répond toujours présent pour les entrainements ! L’OGS vient de célébrer ses 50 ans d’existence, espérons que les années qui viennent , resteront dans les mémoires ! »