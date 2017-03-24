Esplechin : Victoire à 100% pour l’anglais Jacob Hennessy

Sur cette épreuve à la campagne, ils furent 147 0s’élancer sur un circuit de 11km à effectuer onze fois. Un tracé, bien éventé obligeant le peloton sur les pentes du Mont de Froidmont à courber l’échine. Dès l’entame l’allure fut tonique avec de nombreuses attaques dont Pierre Goebeert (Ago)et Gianni Marchand (Cibel) dans le premier tour. Puis ils furent onze à se démarquer. Il y avait là Jo Maes (Atom6), Francklin Six (Argo), Gianni Marchand (Cibel), Pierre Goebeert (Ago), Samuel Leroux (Nogent), Nicolas Moncomble (Dunkerque), Sefa Ylber (Asfra), Timothy Stevens (Pauwels), Jacob Hennessy (100%), Sébastien Havot (Nogent) qui prirent jusqu’à 1.30 peut avant la mi-course.
Il y eut ce contre d’une dizaine d’unités qui eut l’occasion de se replacer et de revenir à 30s, puis à portée de fusil. Le reste du peloton étant résigné depuis quelques temps. A l’appel, de la cloche, Nicolas Moncomble (Dunkerque) et Pierre Goebeert (Argo) furent écartés, laissant le reste du groupe filer vers le succès. Dans la ligne droite menant au but le solide anglais Jacob Hennessy (100%), fit le nécessaire afin de mettre à distances Samuel Leroux (Nogent) et Francklin Six (Argo). Sur le site d’arrivée dans le clan des % c’était l’euphorie : « J’ai eu la chance de me trouver dans la bonne échappée. Nous avons toujours bien roulé, même si nous on a perdu des éléments en vue du final. Pour la victoire à 200m de la ligne j’ai eu un boulevard et je me suis lancé dans l’ouverture laissée. C’est ma première victoire de la saison, un moment fort que je n’oublierai jamais... » . Coté organisation du coté de la famille et les amis de Rémi Delmarquette la satisfaction était totale. « Nous avons eu du travail et de nombreux problèmes à gérer mais au final c’est un glorieux coureur anglais qui gagne digne de Pierre. » lacha un Rémy Delmarquette qui officia avec brio sur son organisation.
Classement :
1 HENNESSY JACOB 100% ME 02:46:00
2 LEROUX SAMUEL CC NOGENT SUR OISE 02:46:00
3 SIX FRANKLIN AGO - AQUA SERVICE 02:46:00
4 MAES JO ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:46:00
5 HAVOT SEBASTIEN CC NOGENT SUR OISE 02:46:00
6 MARCHAND GIANNI CIBEL-CEBON 02:46:00
7 STEVENS TIMOTHY PAUWELS SAUCES - VASTGOEDSERVICE 02:46:00
8 MEHEUS GILL BAGUET - M.I.B.A. POORTEN - INDULEK CYCLING TEAM 02:46:10
9 SIMON KENN HOME SOLUTION ANMAPA 02:46:10
10 DE ROOZE NIELS TARTELETTO - ISOREX 02:46:10
11 AALRUST HAKON ASKER CK 02:46:10
12 MINNE STIJN ALL FRIENDS CYCLING 02:46:10
13 PICOUX MAXIMILIEN T PALM POLE CONTINENTAL WALLON 02:46:10
14 DE BOCK STIJN CIBEL-CEBON CONTINENTAL 02:46:10
15 TASSET MARVIN AGO - AQUA SERVICE 02:46:10
16 DE WINTER GORDON AGO AQUA SERVICE 02:46:10
17 PLANCKAERT EMIEL LOTTO SOUDAL 02:46:10
18 BOUVRY DIETER PAUWELS SAUZEN VASTGOEDSERVICE 02:46:10
19 SHEVCHUK TARAS UKRAINE 02:46:10
20 NEIRYNCK KEVIN C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE 02:46:10
21 GOEBEERT PIERRE AGO SERVICE AQUA PROTECT 02:46:10
22 SAGNIER THEO CC NOGENT SUR OISE 02:46:10
23 COOLS MICHAËL TARTELETTO ISOREX 02:46:10
24 GINELLI VINCENT CC NOGENT SUR OISE 02:46:10
25 JOHNSTONE TAYLOR BAGUET MIBA INDULEK DERITO CT 02:46:10
26 MONCOMBLE NICOLAS DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:46:10
27 PIETERS LAURENT TARTELETTO - ISOREX 02:46:10
28 RAYMACKERS CEDRIC TEAM DIFFERDANGE LOSCH 02:46:10
29 YIVEN WESTGAARD MARIUS ASKER CK 02:46:10
30 NACHTERGAELE NIELS ATOM 6 ALNO KEUKENS WAKKEN 02:46:10
31 JOLY THOMAS CC NOGENT SUR OISE 02:46:10
32 HOLT JOE 100% ME 02:46:10
33 YAMAMOTO MASAKI NIFS IN KANOYA 02:46:10
34 BAUDE ARTHUR AGO-AQUA SERVICE 02:46:10
35 LELEU ANTOINE DUNKERQUE LC 02:46:10
36 VAN DE KERKHOVE BRENT PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE 02:46:10
37 FREDRIKSEN SONDRE MIDTSVEEN RINGERIKE SK 02:46:10
38 ANECA CISKE TARTELETTO-ISOREX 02:46:10
39 SLAGMULDERS YORICK VAN EYCK 02:46:10
40 BUNTINX AUXENCE T-PALM - PCW 02:46:10
41 ADOMAITIS ROJUS KLAIPEDA 02:46:10
42 SUTTON JOE GOMA DAKWERKEN 02:46:10
43 BIDO ARDUINO GIOVANE DOVY KEUKENS 02:46:10
44 GLADYSH ROMAN UKRAINE 02:46:10
45 DE VILLE JELLE VAN EYCK SPORT 02:46:10
46 NILSEN BJARNE ASKER CK 02:46:10
47 VAN DAMME BART VETRAPO CT 02:46:10
48 DELEHAYE BRYAN USSA PAVILLY BARENTIN 02:46:10
49 DE KETELE ANGELO ILLI BIKES CT 02:46:10
50 NARUMI SOH TEAM EURASIA 02:46:10
51 BERGSTRÔM FRISK HANNES RYSKA POSTEN SK 02:46:10
52 SCHIETTECATTE JELLEN ASFRA RACING TEAM 02:46:10
53 GAREZ RAPHAEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:46:10
54 DELAMEILLEURE MATHIAS DOVY KEUKENS 02:47:30
55 BREYNE JONATHAN TARTELETTO - ISOREX 02:47:30
56 BREYE FLORENT VC AMATEURS ST QUENTIN 02:47:30
57 VANLUCHENE MATS ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:47:30
58 GELDHOF DAVID WIELERTEAM DECOCK VAN EYCK DEVOS 02:47:30
59 VANHAECKE THOMAS WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOEN 02:47:30
60 HUYSSER JEROEN INDIVIDUEEL 02:47:30
61 VAN DER SCHUEREN NICKY VAN EYCK SPORT 02:47:30
62 YLBER SEFA ASFRA CYCLING TEAM 02:47:30
63 KUENTZ ANTHONY CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:51:14
64 HAUGSVAER SINDRE MORGAN BLUE CT à 1 tour
65 PINEDA HENDRIK TPALM PCW à 1 tour
66 VAN DAMME INDY WK NOORD WEST BRABANT à 1 tour
67 VANTHOURNOUT BRECHT MEUBELEN GAVERZICHT - GLASCENTRA CT à 1 tour
68 CLAERHOUT SVEN PCT TOMACC à 1 tour
69 BEKKEN JON-ANDERS ASKER CK à 1 tour
70 DE WINTER HUGO AGO - AQUA SERVICE à 1 tour
71 VANDERBEKEN BJARNE DOVY KEUKENS PCC à 1 tour
DNF LALOUETTE KEVIN CC NOGENT SUR OISE DNF
DNF GRIJSEELS ERWIN AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM DNF
DNF HUGE BENOIT ENTENTE CYCLISTE WALLONIE DNF
DNF KRISTOFFER WESTGAARD ASKER CK DNF
DNF BEKKEN ANDRE ASKER CK DNF
DNF SKJELBRED ALEKSANDER ANDERSEN ASKER CK DNF
DNF ROED TORBJORN ANDRE ASKER CK DNF
DNF MOENS JENS VAN EYCK SP DNF
DNF LEGRAS NICOLAS CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS DNF
DNF DAGHUYT GIANNI ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE DNF
DNF CALLEMEIN PIETER PCT TOMACC DNF
DNF BODCHON DYLAN ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE DNF
DNF GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI DNF
DNF BIRENIS ARVYDAS KLAIPEDA DNF
DNF BENIUSIS JUSTAS KLAIPEDA DNF
DNF DELEU ARNAUD ATOM 6 - ALNO WAKKEN DNF
DNF MCGILL SCOTT GOMA DAKWERKEN VDB DNF
DNF FOAMES BEN GOMA DAKWERKEN DNF
DNF JACOB FRÉDÉRIC ENTENTE CYCLISTE WALLONIE DNF
DNF TOUBEAU NICOLAS BLANCS GILETS BW DNF
DNF TOUBEAU ALEXANDRE ROYAL CYCLISTE PESANT CLUB LIEGE DNF
DNF SCHOTTE LAUWRENCE MEUBELEN GAVERZICHT GLASCENTRA CT DNF
DNF RICHARD VALENTIN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS DNF
DNF MARIN BRIEUC ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF
DNF BOUTEN MIGEL BAGUET MIBA INDULEK DERITO CYCLING TEAM DNF
DNF HARTLEY ADAM 100% ME DNF
DNF CLAXTON ANGUS 100% ME DNF
DNF WOOD REECE 100% ME DNF
DNF WALLS MATTHEW 100% ME DNF
DNF BOSTOCK MATTHEW 100% ME DNF
DNF ETHAN HAYTER 100% ME DNF
DNF DEBUCQUOY RAFAËL BLANCS GILETS BRABANT WALLON DNF
DNF VANDREPOTTE ANTHONY TPALM PCW DNF
DNF DE BLAERE DIEGO BAGUET MIBA INDULEK CYCLING TEAM DNF
DNF PATTEN DANIEL ASFRA RACING TEAM DNF
DNF DELVART MARVYN DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME DNF
DNF COOLS ALEXANDER VASTGOEDSERVICE - GOLDEN PALACE CT DNF
DNF RONSSE GAUTHIER VDM TAWOBO VAN DURME MICHIELS DNF
DNF LEGRAND WESLEY RED FLYING BIKERS DNF
DNF DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME DNF
DNF SCLACMENDER DAIVY BLANCS GILETS BW DNF
DNF ROSZKIEWICZ RAPHAËL ECW-53X11 CC MARCHIN-TEW DNF
DNF MOTTE DAVID VAN EYCK SPORT DNF
DNF TRIO MAXIM BAGUET MIBA INDULEK DERITO CT DNF
DNF MOMMENS TIMOTHY WT DECOCK VAN EYCK DNF
DNF VAN SCHELVERGEM MATTIAS VAN EYCK SPORT DNF
DNF THERAIN QUENTIN CHEVIGNY DNF
DNF JOHNSSON JACOB RYSKA POSTEN SK DNF
DNF NERINCKX TIM HOME SOLUTION SOENENS CT DNF
DNF SENO CLEMENT ASFRA RACING TEAM DNF
DNF LARSEN PREBEN RYSKA POSTEN SK DNF
DNF DE MERLIER GIOVANNI ATOM 6 - ALNO KEUKENS DNF
DNF DESMECHT DAVID TARTELLO ISOREX DNF
DNF DUSSART QUENTIN SC BOULONNAIS DNF
DNF LINDVEIT AASMUND GROVEN IK HERO DNF
DNF LERATE LAURENT ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DNF
DNF TANIS QUENTIN CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS A DNF
DNF LA ROSE DIMITRI NATUREBLUE CYCLING TEAM DNF
DNF LA ROSE GRÉGORY ROYAL VC OTTIGNIES DNF
DNF HRYNIV VITALIY UKRAINE DNF
DNF DE DONCKER BALDER VETRAPO CYCLING TEAM DNF
DNF BAELE GLENN K.V.C. DEINZE VZW DNF
DNF MUYS AYTON PRORACE CT DNF
DNF DIEPENDAELE TIMMY VDM TRAWOBO DNF
DNF COPPENS MATTHIAS ASFRA RACING TEAM DNF
DNF KUSABA KEIGO INDIVIDUEL DNF
DNF TAKEYAMA KOSUKE NIFS IN KANOYA DNF
DNF SHIMIZU OHKO TEAM EURASIA DNF
DNF OMACHI KENTO EURASIA IRC TIRE DNF
DNF YOSHIOKA TAKUYA TEAM EURASIA DNF
DNF TAKIYAMA RIKU TEAM EURASIA DNF
DNF HANADA KIYOMASA TEAM EURASIA DNF
DNF VESTRAETS MAXIM PESANT LIEGEOIS DNF
DNF FLET AXEL ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE DNF
DNF LAPIERE WARD DOVY KEUKENS-FCC DNF
DNS WIHK JACOB RYSKA POSTEN SK DNS