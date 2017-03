Esplechin : Victoire à 100% pour l’anglais Jacob Hennessy

Le 17ème Esplechin Mémorial Pierre Dewailly a été organisé dans d’excellentes conditions de course. L’épreuve communément ordonnée par Louis Cousaert à la tête du Royal Cazeau Templeuve et des locaux emmenés par Rémi Delmarquette a été un succès. Avec en conclusion finale la victoire de Jacob Hennessy (100% ME) qui ne laissa pas passer l’occasion de succéder au palmarès à Joeri Stallaert (Cibel).

Sur cette épreuve à la campagne, ils furent 147 0s’élancer sur un circuit de 11km à effectuer onze fois. Un tracé, bien éventé obligeant le peloton sur les pentes du Mont de Froidmont à courber l’échine. Dès l’entame l’allure fut tonique avec de nombreuses attaques dont Pierre Goebeert (Ago)et Gianni Marchand (Cibel) dans le premier tour. Puis ils furent onze à se démarquer. Il y avait là Jo Maes (Atom6), Francklin Six (Argo), Gianni Marchand (Cibel), Pierre Goebeert (Ago), Samuel Leroux (Nogent), Nicolas Moncomble (Dunkerque), Sefa Ylber (Asfra), Timothy Stevens (Pauwels), Jacob Hennessy (100%), Sébastien Havot (Nogent) qui prirent jusqu’à 1.30 peut avant la mi-course.



Il y eut ce contre d’une dizaine d’unités qui eut l’occasion de se replacer et de revenir à 30s, puis à portée de fusil. Le reste du peloton étant résigné depuis quelques temps. A l’appel, de la cloche, Nicolas Moncomble (Dunkerque) et Pierre Goebeert (Argo) furent écartés, laissant le reste du groupe filer vers le succès. Dans la ligne droite menant au but le solide anglais Jacob Hennessy (100%), fit le nécessaire afin de mettre à distances Samuel Leroux (Nogent) et Francklin Six (Argo). Sur le site d’arrivée dans le clan des % c’était l’euphorie : « J’ai eu la chance de me trouver dans la bonne échappée. Nous avons toujours bien roulé, même si nous on a perdu des éléments en vue du final. Pour la victoire à 200m de la ligne j’ai eu un boulevard et je me suis lancé dans l’ouverture laissée. C’est ma première victoire de la saison, un moment fort que je n’oublierai jamais... » . Coté organisation du coté de la famille et les amis de Rémi Delmarquette la satisfaction était totale. « Nous avons eu du travail et de nombreux problèmes à gérer mais au final c’est un glorieux coureur anglais qui gagne digne de Pierre. » lacha un Rémy Delmarquette qui officia avec brio sur son organisation.