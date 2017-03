Festival Roue libre Les samedi 25 et dimanche 26 mars 2017

Pour fêter les 200 ans de la draisienne – et l’arrivée du printemps – la Cité des sciences et de l’industrie, grande vitrine de l’innovation, propose un festival 100 % inédit, consacré aux nouveaux engins de déplacement urbain à 1, 2, 3 ou 4 roues.

Le temps d’un week-end, le public pourra découvrir ces engins que l’on aperçoit dans nos rues, les essayer dans notre Skate Park Indoor éphémère, apprendre à les fabriquer soi-même, et admirer ceux qui en sont déjà les champions (du vélo à hydrogène – présenté en exclusivité mondiale - en passant par la valise qui se transforme en scooter et le fauteuil roulant qui monte les escaliers).

Un moment joyeux entre détente et sport, technologie et Street Art, au coeur de la culture urbaine incarnée par l’artiste JEANjérôme, graphiste de l’affiche du festival.

SKATE PARC À NE PAS MANQUER

Pour la première fois au sein de la Cité, un Skate Park indoor est ouvert. Tout skateur est le bienvenu pour le tester, en solo ou accompagné par les moniteurs du Paris Skate Culture. Avec des performances de skateboard et de BMX.

Alpha... ATTENTION EXCLUSIVITÉ !

Avec ce premier prototype d’un vélo à assistance électrique intégrant une pile à hydrogène développée et produite en France, l’utilisateur dépasse aisément le cap des 100 km d’autonomie, modifiant radicalement l’usage du vélo à assistance électrique. Par Pragma industries

GeoOrbital ATTENTION INNOVATION !

Une évolution de la roue orbitale (roue sans moyeu). Elle remplace la roue avant d’un vélo standard pour le transformer en un vélo électrique puissant en moins de 60 s. Puissance et confort sur Minipenny, le mini vélo équipé de la GeoOrbital.

Modobag ATTENTION INNOVATION !

Combinaison d’une valise et d’un scooter ce bagage motorisé, intelligent conduit à destination trois fois plus vite que la vitesse moyenne de marche. Fonctionnel et efficace!

Sandwichbike À NE PAS MANQUER !

Petit bijou du design néerlandais, conçu comme un sandwich, avec ses deux structures de contreplaqué stratifié, rattachées par des vérins, ce vélo unique est en bois et à construire soi-même.

1817 : invention de la draisienne, l’ancêtre du vélo

2017 : festival Roue libre à la Cité des sciences et de l’industrie.

