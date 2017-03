L’ inter-région cadets sur le pavé aura bien lieu le 1er Mai !

Une inter région cadets avec un circuit de 5.8km empruntant les secteurs pavés du Moulin de Vertain et de Wachemy. Mais voilà, entre temps nos amis belges décidèrent d’envahir le terrain suite la retraite de Tom Boonen et le projet des Amis du Royal Cazeau Templeuve Belgique de venir sur le pavé de Vertain faire la fête à l’ex Champion du Monde. Du coup la Gendarmerie et les autorités invitèrent Cycling Org et l’ESEG Douai à différer cette nouvelle organisation .

JMH : « Comment est venue cette idée ? »

L.Pillon : « L’idée nous est venue à l’automne, avec une bande copains du Cyclin Org, nous avons monté le projet qui très vite eut l’accord du Président Vincent petit et Comité Départemental Nord. Nous avions bien avancé, avec de multiples réunions, jusque l’annulation dernièrement des autorités préfectorales. Le site de Templeuve étant un point stratégique d’animations avec la fête pour Tom Boonen. La concentration d’un nombreux public attendu à cet endroit rendant les choses difficiles »

JMH : « Mais bon ce rendez vous sera bien programmé... »

L.Pillon « Oui, nous ne sommes pas de ceux qui baissent les bras. Avec les responsables de la Mairie de Templeuve nous avons différé au 1Mai avec une journée complète. Le matin l’inter régions Nord Ouest cadets dès 10h et l’après midi une 3ème et Jun à 15h30, et à 15h40 une Pass’Cycliste. Je pense que cela va être une grande journée : pour les cadets se sera l’ouverture du Calendrier inter-Régions. Et ces jeunes coureurs se retrouveront sur 2 zones pavés, sachant qu’ils évolueront dans le sens inversent du traditionnel Paris Roubaix avec la fin du pavé de Vertain à moins de 200m de la ligne d’arrivée. Pour les autres épreuves nous avions pensé à proposer une 1.2.3. Mais nous nous sommes ravisés car à St Maximilien dans l’Oise le club local en organise une. Nous, pour cette 1ère édition on ouvrira la course au 3 et Jun à 15h30 et au Pass Cyclisme à 15h40...

JMH : « Je me suis laissé entendre dire que votre projet « matinal » en prélude de Paris Roubaix vous et vos amis y réfléchissaient encore pour 2018. »

L.Pillon : « Ne le dites pas encore. Mais comme Tom Boonen ne prendra certainement pas sa retraite tous les ans. Il est évident, que nous reviendrons avec notre dossier afin de proposer quelque chose de costaud. D’ici là je compte bien rencontrer ASO dont Christian Prudhomme et Thierry Gouvenou afin d’avoir une aide technique et les accords de parrainage »