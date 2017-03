Dottignies : Spectacle assuré…Toutes contre Bronzini !

Une fois encore au lendemain du tour des Flandres, le peloton féminin a rendez-vous en Wallonie Picarde, pour le GP de Dottignies UCI WE1.2 Départ 14h. Une épreuve qui avait bien réussi à la pure sprinteuse italienne Giorgia Bronzini....Lauréate du Tour de Nuremberg en 2005, qui fut deux fois championnats du monde sur route en 2010 et 2011, remportant cinq étapes du Tour d'Italie et qui selon les organisateurs sera là à nouveau afin d’entrer dans le livre des records de l’épreuve. « Giorgia sera là à nouveau, signale Marc Duquesnoy, et chez nous elle a déjà marqué l’épreuve de son empreinte remportant les éditions 2007.2014.2016...Elle sera encore là pour jouer la gagne ». Et pour le jovial et sympathie Marc Duquesnoy d’ajouter... « Il y aura d’autres filles à surveiller sur ce circuit de km à effectuer 8 fois : Roxane Fournier (FDJ Futuroscope) 3ème la saison dernière et lauréate de l’édition 2015 »

A noter que l’ex championne de Belgique 2012.2014.2015 : Jolian D’Hoore (Wiggle High) lauréate du Grand Prix d’ouverture Lotto Cycling Cup 2017 lors de l’ Omloop van het Hagelandne ne devrait pas être de la fête. Elle qui avait devançait Chloe Hosking (Australie Alé Cipollini) et Sarah Roy ( Australie Orica-Scott)

31 formations au départ dont Wiggle Highs, Ale Cipollini, FDJ Futuroscope,Cylance Pro CT, Lotto Soudal, WM3 Procycling, Parkhotel Valkenburg Destil, BTC City Ijubijana, Lensworld Kijota, Drops, Astana Woman Team, Sport Vlaanderen Etixx, Lares Waowdeals, Servetto Giusta, Top Girls Fassa Bortolo, Bizkaja Durango, Bepink Cogeas, SC Michela Fanini, Aromitallia Vaiano Fondriest, Swaboladies NL, Jos Feron Lady Force, Textielstad DRJ, Maaslandster Veris , Autoglas Wetteren, Ford Ecoboost Team, De Sprinters Malderen, Keukens Redant, Equano CT, Lointek, Team Valcar PBM, Beveren.

Coté « nordistes» on surveillera Fiona Dutriaux et Juliette Vandekerkhove (Autoglas Wetteren)

Crédit Photo : Philippe Seys