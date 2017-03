Paris Roubaix Juniors : Et si une sélection des Hauts de France était au départ

Paris-Roubaix juniors créé en 2003 se déroulera donc le 9 Avril prochain en prélude de la classique Paris-Roubaix. Organisé par John Malaise et ses amis du Vélo-Club de Roubaix, elle met aux prises uniquement des coureurs juniors (17/18 ans) et fait partie de l'UCI Coupe des Nations Juniors depuis 2005.

Pour cette édition 2017 l’Iran au départ oui mais.

Au four et au moulin (de Vertain), John Malaise pourra au départ de Saint Amand les Eaux compter sur un habituel peloton de 20 nations. Afin de trouver le successeur du néerlandais Jarno Mobach devenu depuis pro chez Sunweb-Giant Development. Coté formations absentes : l’Autriche, le Portugal qui sont remplacées par les formations de Finlande et surtout d’Iran. Une première pour les hommes d’Hamid Sajadi le directeur sportif de la formation iranienne. Contacté à ce sujet John Malaise reste septique « Oui, lorsque j’ai eu le dossier d’engagement de la formation Iranienne j’étais très satisfait. Mais voilà depuis rideau, plus de nouvelles. Une chose est sure nous tenterons de rester à 20 équipes si la formation d’Iran nous fait faux bon ». Pour John Malaise le temps étant compté, mais le téléphone va bon train « il nous est difficile voire impossible de contacter une vingtième nation, alors nous avons pensé à proposer à l’UCI une formation Juniors issu du Comité des Hauts de France » La Coupe des Nations Juniors étant réservée aux sélections nationales les dirigeants roubaisiens tentant une dernière option « Il n’y a rien de fait, l’idée a germé la balle est dans le camp de l’UCI, mais c’est en bonne voie.»