Denain : A nouveau de bonnes sensations.

De bonnes surprises annoncées et retour du Direct télé.

Le Président du Grand Prix de Denain accompagné de Daniel Mangeas, déroula retrouvant quelques couleurs avec à nouveaux de bonnes sensations. Ceci devant une salle toute acquise qui avait pris place au Complexe Sportif de Denain. « C’est animé par la passion du vélo et avec la volonté de promouvoir un territoire et son patrimoine, que le comité d’organisation travaille depuis plus d’un an sur cette édition. » Une à une les bonnes nouvelles furent annoncées avec en primeur l’annonce de deux heures de Direct. « Notre course Hors Classe au calendrier Europe Tour UCI sera donc retransmise sur Eurosport pour les deux dernières heures menant au final. Ce ne fut pas facile, mais grâce à la Ligue et aux efforts de tous, nous avons pu trouver des solutions »

Un GP de Denain qui traversera le jeudi 13 avril 53 communes et six communautés d’agglomération, avec un peloton de 18 équipes qui s’élancera à 11h30 et arrivera vers 15h45. Au niveau sportif : 196,2 kilomètres, 5 Sprints, 5 Prix des Monts et un secteur pavés ! Les coureurs entameront cette journée par une première boucle de 55,7 kilomètres, la seconde sera celle des Monts – 99,1 kilomètres – pour conclure avec un final de 20,7 kilomètres à effectuer à deux reprises. le nord du Valenciennois sera écarté mais l’épreuve retrouvera des pavés ! Un secteur long de 1800m sera proposé aux professionnels à partir du 82ème kilomètre.

Autres bonnes nouvelles, et le retour de Robert Mintkewticz

De retour à son domicile après de longues semaines d’hospitalisation, Robert Mintkewticz verra cette édition 2017 lui être dédiée. Vainqueur du Grand Prix de Denain en 1977 et ayant participé à 7 Tour de France, le 40ème anniversaire de sa victoire sera fêté le jeudi 13 avril prochain.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Alain Deloeil : l’ami de la famille et Directeur Sportif de la formation Cofidis, annonça la participation de Nacer Bouhanni à Denain. « Nacer a gagné le GPrix en 2014.2015 il est décidé de récidiver cette année »

Lors de la soirée, le jeune talentueux Corentin Degrutère fut mis à l’honneur en recevant le Prix Jean Donain , il succède au palmarès à Anthony Macron 2015, et Baptiste Gourguechon 2014.

Alors pour Dominique Serrano, Eric Bluon et le groupe de travail les grandes manœuvres ont commencé afin de trouver un digne successeur à Daniel Mclay