Grand Prix Isbergues : « des chemins de terre ajoutés au parcours »

Lors de la présentation du GP de Denain le Président Jean Claude Willems assisté de Sébastien Vandaele et Eric Malingue avait lâché le morceau « Si le GP de Denain va retrouver un secteur pavé pour sa course, nous au GP d’Isbergues nous balancerons l’info dès la réunion de Bureau dès demain» . Y aurait-il des pavés sur Isbergues.

Dans un communiqué arrivé ce jour , les organisateurs du 71ème GP d’Isbergues en Pas de Calais ont sorti des cartons la surprise du chef en ajoutant 2 fois 4km et 1 fois 3.2 de chemins de terre à l’épreuve isberguoise comptant pour la Coupe de France PMU qui s'élancera le 17 septembre prochain .

« Après le Tro Bro Leon , en Bretagne de notre ami Jean Paul Mellouet la Strade Bianche en Italie, dernièrement Gent Wevelgem en Belgique et Paris Roubaix à venir, Il nous fallait en Artois une épreuve avec du chemin » Lâcha le Président JC Willems.

Pour Thibaut Depriester responsable des circuits, ce choix était indispensable pour l’avenir sportif de l’épreuve. « Ce double tronçon sera situé peu avant le retour dans le final. Les coureurs vont s'engouffrer dans un de ces chemins du côté de Bomy km 144, après avoir emprunté une nationale en légère descente, puis virage à angle droit pour trouver le chemin. Cela sera une course de fauves pour être le mieux placé » .

De son côté Sébastien Vandaele se frotte les mains « ces fameux chemins de terre feront la renommée de notre course, comme Paris Roubaix ou le tour des Flandres. »

Suite à cette « grosse » information , nous avons contacté le druide breton Jean Paul Mellouet organisateur du Tro Bro Léon et ami des responsables isberguois. « Depuis qu'ils viennent sur le Tro Bro Jean Claude Willems et Seb Vandaele rêvent de ribinou. Je suis satisfait du choix et j’aurai l’occasion de voir le fruit de leurs efforts en me rendant à Isbergues en septembre prochain ».