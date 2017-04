3ème édition du Tour des 2 Caps, la course qui monte

Du 7 au 9 avril, le Tour des 2 Caps animera tour à tour les rues de Saint Inglevert, Marquise, Landrethun-le-Nord et Ferques. Quatre étapes cette année, pour une épreuve qui attire de plus en plus de cyclistes : ils seront environ 150 au départ.

Nouveauté cette année : le comité organisateur s’est associé avec l’association « O.A.O vaincre la maladie de Parkinson ». La course sera doncparrainée par Frederic Bellanger, le célèbre cycliste atteint de la madie qui avait tenté le record fou de pédaler six jours et six nuits en janvier à l’hôpital.

PROGRAMME

– Vendredi 7 à Saint-Inglevert

Le Sporting Club de Boulogne, qui organise l’épreuve, a souhaité s’approcher de la Côte. Francis Bouclet, le maire, a immédiatement répondu favorablement. Les cyclistes s’élanceront à 17 h rue de Hauteville, pour un contre la montre individuel sur une boucle de 2,4 km. L’arrivée se fera rue de la Mairie.

– Samedi 8 à Marquise

Le Tour des 2 Caps prendra le départ pour un circuit revisité entre ville et campagne avec un départ avenue Ferber. Le peloton s’élancera à 14 h 30, pour douze tours et 122 km. Un beau spectacle en perspective ! Arrivée au même endroit vers 17 h 30.

– Dimanche 9 à Landrethun-le-Nord

Contre la montre par équipes : avec un tour de 12,6 km entre les communes de Landrethun et Ferques. Les départs se feront au rond point de la rue du 8-Mai et les arrivées, rue Saint-Martin. Le tout échelonnés sur la matinée.

– Dimanche 9 à Ferques

Après un départ promenade à 15 heures, la course s’élancera rue Jules- Ferry, à Elinghen. Cette course en ligne sur neuf tours et 113 km promet

de nombreux rebondissements, sur un parcours modifié qui présente entre autres deux lacets en côte.

Avant la course, le public bénéficiera du passage de la caravane publicitaire ! Distribution de cadeaux et gadgets divers : il y en aura pour tous !

Côté sécurité, les motards ouvriront la route, et les signaleurs réguleront la circulation à tous les carrefours (si vous désirez les rejoindre, il y a de la place). Le président Olivier Delissen et les quatre municipalités se réjouissent du spectacle qu’offriront les cyclistes venus de toutes régions et, pour certains, de l’étranger.