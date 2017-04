Boucle de l'Artois - Van Eslander fait le boulot

Après la présentation protocolaire à Monchy au Bois, ils furent 133 pour 20 équipes représentées à s’élancer de la Communauté de communes La Porte des Vallées.

Le peton dès le départ verrouilla toutes les attaques et malgré certaines bonnes intentions...C’est donc un peloton compact qui effectua 47km dans la première heure qui se présenta dans la boucle finale de Bucquoy. Là ils furent trois à tenter le coup de poker, il y avait là le dunkerquois Raphael Garez (Dunkerque Cyclisme), Mathieu Maison (VC Chartrain), et le néerlandais Nick Van der Meer (Westland), ce dernier étant à l’affut du classement par points.

Sous le soleil et devant un bon public présent Florian Van Eslander (ESEG Douai) bien amené par le train douaisien fit sauter le verrou faisant aisément une pierre deux coups » A 200m, j’ai attaqué j’ai trouvé l’ouverture et surtout j’avais les ressources nécessaires afin de mettre tout le monde au pas. » Une belle récompense pour Laurent Pillon et son équipe, cette victoire d’étape sur la Boucle de l’Artois étant la première du club nordiste sur l’épreuve d’Alain Petit.

Vainqueur de l'étape : Florian Van Eslander (ESEG Douai)

Leader du classement général : Florian Van Eslander (ESEG Douai)

Leader du classement par Points Florian Van Eslander (ESEG Douai)

Leader du classement du Meilleur Grimpeur : Rémi Benarfa (Guidon Chatelois)

Leader du classement du Combiné : Nick Vander Meer (Westlandt)

Leader du classement des Jeunes : Florian Van Eslander (ESEG Douai)

Meilleur coureur régional : Florian Van Eslander (ESEG Douai)

Le plus Combatif : Thomas Joly (CC Nogent)