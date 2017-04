Boucle de l'Artois - Benjamin Dyball fait coup double étape et général

Une édition 2017 qui jusque-là avait vu Florian Van Eslander (ESEG Douai) l’emporter à Bucquoy, mais aussi Julien Van Haverbeke (CC Nogent) l’imiter à Arras . Benjamin Dyball (AC Bisontine) s'est imposé ce dimanche sur 150,2 kilomètres entre Hucqueliers et Auxi-le-Château (Pas-de-Calais). Il a devancé Samuel Plouhinec (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) et Piotr Havik (Westlandt Will Voodruit).

Benjamin Dyball remporte du même coup le classement général de cette 28e édition. L'Australien succéde à Yoann Paillot (Océane Top 16) au palmarès.

Après un petit tour de circuit sur Hucqueliers (5km) toute la caravane pris la direction de Fruges... « Cette étape va sillonner les routes des 7 Vallées, du Saint Polois et la Vallée de l’Authie. Coté difficultés, çà commencera avec le GPMt de Fruges (Cote de la Gendarmerie), mais c’est surtout sur Auxi que les choses sérieuses permettront d’assurer le spectacle. » confirme Alain Petit juste avant le départ d’une dernière étape annoncée ensoleillée...

Un final de 5 tours de 12km, digne de ce nom avec un circuit local tracé sur la célèbre poli multipliée auxiloise menant au GPMt Bachimont comptabilisée à cinq reprises. Dont les pentes pavées de la rue de l’hermitage aux dénivelées pénibles qui finiront par user le peloton.

L’épreuve démarra à vive allure avec Bryan Delahaye (Pavilly), Victor Gousset( Auber), Jérémy Patoux (Peltrax), Gilles Borra (Vulsteke) et Celestin Leyman (Vulsteke) qui tentèrent le coup...Ils furent imités par tout d’abord une belle bordure de huit unités , puis de douze emmenée par Rudy Kowalski (Charvieu) . Mais à chaque fois le peloton se mit à rouler, remettant les compteurs à zéro. Une fois Fruges passée Anthony Pineau (St Quentin) et Thomas Peyroton Dartet (Peltrax) tentèrent de s’isoler...en contre on s’interposa...

Dyball fait monter les prix sur la Boucle de l’Artois

Prenant la direction du circuit d’Auxi le Château Kevin Lalouette (Nogent), Nicolas Moncomble (Dunkerque), Kevin Avoine (Dunkerque), Alexis Caresmel (Douai), Eddy Fine (Charvieu), Piotr Havik (Westland) s’invitèrent à la fete, mais là encore ...tout fut remis au pas en attendant le dernier acte. Celui-ci arriva peu après avec tout d’abord le duo Kevin Avoine (Douai) et Pierre Tielemans (Pavilly). Mais surtout avec une bordure royale d’une douze d’unités de laquelle s’extirpa l’australien Benjamin Dyball (AC Bisontine). Le protégé de Joel Pelier se jouant de tous en emballant la course seul à moins de quinze bornes du but. Du bon boulot, et malgré le retour de Samuel Plouhinec (Peltrax) devenant le premier australien à remporter l’épreuve chère à Alain Petit .

Vainqueur de l'étape : Benjamin Dyball (AC Bisontine).

Leader du classement général : Benjamin Dyball (AC Bisontine).

Leader du classement par Points : Timo Willems (Vulsteke)

Leader du classement du Meilleur Grimpeur : Rémi Benarfa (Guidon Chatelois)

Leader du classement du Combiné : Nick Vander Meer (Westlandt)

Leader du classement des Jeunes : Timo Willems (Vulsteke)

Coureur le plus combatif : Benjamin Dyball (AC Bisontine).

Meilleur coureur régional : Alexis Caresmel (ESEG Douai)