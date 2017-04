Reconnaissance Templeuve et aprrentissage des secteurs pavés

Concernant la première manche du challenge interrégional des cadets qui se courra finalement le 1er mai 2017 sur ce site mythique de Templeuve. Le caractère spécifique de cette compétition ne doit pas être pris à la légère notamment sur les aspects techniques. Les cadets parcourront le secteur du « Moulin de Vertain » et un second secteur en amont sur une distance d’environ un kilomètre par tour soit une dizaine de kilomètres au total.

Ce regroupement aura donc pour objectifs : Découverte et reconnaissance du circuit avec ses deux secteurs, Apprentissage de la technique de base sur les pavés, Conseiller les coureurs et les staffs sur la préparation de l’évènement et les conduites à tenir en course.

Cette journée sera encadrée par Eddy Seigneur et Philippe Ermenault pour l’ETR, Laurent Pillon organisateur de l’épreuve ainsi que les cadres techniques départementaux. 46 cadets seront présents lors de ce rassemblement dont l’organisation sera la suivante : Briefing général sur le lieu de rendez-vous (identification des jeunes ayant déjà pratiqué sur pavés et des néophytes), Reconnaissance du circuit par groupe, Travail sur les deux secteurs en alternance, Bilan sur le lien d’accueil.

Le rendez-vous est fixé à 15h00 au niveau de la mairie de Templeuve où sera située la zone de départ de l’épreuve du 1er mai rue de Péronne. Pour toute question ou retard le jour du rendez-vous, vous pouvez contacter Eddy Seigneur, responsable de l’opération au 06 89 07 12 76.

Coureurs convoqués :

BRACKE Théo VC ROUBAIX LM

VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS

BETHENCOURT Mathieu CSC FERRIERE LA GRANDE

TORNU Florian TEAM AVESNOIS

LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LM

VANDEKERCHOVE HUGO CC CAMBRAI

MEERPOEL Robinson RO COMINOISE

LEROY Thomas CLUB NEUTRE

DE GRAAF Robin TEAM VTT PAYS DE PEVELE

BOULLET Arthur O. GRANDE SYNTHE

LAHAYE Paul P MADELEINOISE

MOPTY Baptiste CC CAMBRAI

ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS

GUERLUS Axel UC SOLREZIENNE

DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS

CASPER Enzo CDC SOMME

CASPER Kenny CDC SOMME

DELIMAUGES Etienne CDC SOMME

RIFFLET Mathieu CDC SOMME

RIFFLET Simon CDC SOMME

LABBE Benjamin CDC SOMME

PAILLARD Baptiste CDC SOMME

PICHON Bastien CDC SOMME

BAUWENS Théo CDC OISE

ABRAHAM DUPIN Maxime CDC OISE

ENGELS Edgar CDC OISE

AMOURETTE Maël CDC OISE

BERQUEZ Théo CDC OISE

DHENIN Pierre CDC OISE

BARSBY Julien CDC AISNE

BRUNET Hugo CDC AISNE

CAUDRON Nathan CDC AISNE

DELEHAYE Matthieu CDC AISNE

EMERY Arthur CDC AISNE

FRANCOME Alexandre CDC AISNE

HERPIN Raphael CDC AISNE

HUENS Axel CDC AISNE

LALEUX Thimothe CDC AISNE

LAMAND Thomas CDC AISNE

MOCCI Pierrick CDC AISNE