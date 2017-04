Vertain Stage Cadets : Ils ont fini par user le pavé !

Dans le cadre de Paris Roubaix, les dirigeants, responsables, et entraineurs du Comité des Hauts de France ont réalisé l’exploit de réunir une « journée » Inter-région avec un apprentissage du pavé pour les cadets de l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme.

Ceci à l’ombre du Moulin de Vertain qui pour l’occasion avait pavoisé ses parures de fête en l’honneur de Tom Boonen. L’occasion aussi de côtoyer certaines formations en reconnaissance dont la toute jeune sélection Juniors du Comité des Hauts de France ceci sous l’œil avisé de Jérémie Fromenteil CTS.

Cette mobilisation s’est faite dans le cadre d’une opération menée en lien avec le conseil régional et ASO dans le cadre de « Paris Roubaix ». Elle a été encadrée par Eddy Seigneur, Philippe Ermenault pour l’ETR, Laurent Pillon organisateur de l’épreuve ainsi que les cadres techniques départementaux. 46 cadets ont donc répondu présents pour ce rassemblement

Reconnaissance du circuit par groupe, Travail sur les deux secteurs en alternance. Ce regroupement a donc eu pour objectifs : - Découverte et reconnaissance du circuit avec ses deux secteurs, - Apprentissage de la technique de base sur les pavés, - Conseiller les coureurs et les staffs sur la préparation de l’évènement et les conduites à tenir en course.

Concernant la première manche du challenge interrégional des cadets qui se courra finalement le 1er mai 2017 sur ce site mythique de Templeuve. Le caractère spécifique de cette compétition ne doit pas être pris à la légère notamment sur les aspects techniques. Les cadets parcourront le secteur du « Moulin de Vertain » et un second secteur en amont sur une distance d’environ un kilomètre par tour soit une dizaine de kilomètres au total.

Au final , et avant la photo de famille, les responsables ASO

Une bonne initiative approuvée par le Président Philippe Limousin .