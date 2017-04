Dottignies : Jolien D'Hoore et les Wiggle High5 au dessus du lot

Sur l'épreuve de la Province de Hainaut ses trois dernières, les sprints massifs sont inéluctables, par deux fois la double championne du Monde Giorgia Bronzini (2014 et 2016) et la Française Roxane Fournier (2015) y ont laissé leur marque de fabrique. Le circuit de Marc Duquesnoy long de 14,4 km sur 8 tours, tracé autour du canal de l'Espierres fut par une après-midi ensoleillée le terain de jeu pour un peloton fort de 175 unités.

La première à se mettre en évidence fut Henrietta Colborne (Swaboladies.nl), si l’Hollandaise montra la voie, le peloton en contre ne lâcha rien.

On assista dès lors à de multiples tentatives mais en solitaire et donc vouées à l'échec comme celle de Alison Jackson (Sepink), imitée par Sara Olsson (Jos Feron Lady Force). Où après la 1ère heure de course d’un duo composé de Anne Trévisi (Ale Cipollini) et Moniek Tenniglo (WM3) Ou peu après le coup de force de Jeanne Korevaar (WM3)

En vue du final Empar Felix Tur (Lointek), Alison Jackson (Bepink-Cogeas), Nathalie Verschelden (Lensworld-Kuota) ou Marta Cavalli (Valcar-PBM). Rien ni personne ne pouvait empêcher une nouvelle explication groupée qui revenait finalement à Jolien D'Hoore (Wiggle-High5). L'ancienne championne de Belgique devançait l'Australienne Chloe Hosking (Alé Cipollini) et la Serbe Jelena Eric (BTC City Ljubljana). Il s'agit de la seconde victoire de la saison pour Jolien D'Hoore, déjà lauréate du Spar-Circuit du Het Hageland (c'était déjà devant Hosking).