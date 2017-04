Denain : Les engagés jour J-2

Dominique Serrano doit être satisfait. Après une conférence de presse en février dernier dès plus morose, c’est finalement un GP de Denain digne de ce nom qui s’élancera jeudi 13 avril.

Coté ciel, de belles éclaircies sont annoncées, coté peloton les 18 équipes prévues se dévoilées : On savait Nacer Bouhanni (Cofidis) présent, son Directeur Sportif Alain Deloeil l’affirmant lors de la présentation officielle. Puis les bonnes nouvelles se succédèrent comme la confirmation du Direct Eurosport et la présence d’Arnaud Démare (FDJ).

Au palmarès denaisien, avantage au coureur vosgien de l’équipe Cofidis, qui a remporté les éditions 2014 et 2015. Coté Arnaud Démare le succès sur l’épreuve nordiste remonte à 2013, s’était au nez et à la barbe d’un certain Nacer Bouhanni.

Mais voilà, à moins de 48h de l’épreuve, le responsable presse de l’épreuve : Thibaut Huvelle a sorti de son chapeau un certain Samuel Dumoulin (AG2R), qui n’a certes jamais gagné à Denain, mais qui fut la saison dernière lauréat de la Coupe de France PMU. Et qui a ouvert son compteur 2017 sur 1re étape du Tour du Haut-Var.

FVC Fortuneo - Vital Concept FRA

1 BOUET Maxime FRA

2 CORBEL Erwann FRA

3 DANIEL Maxime FRA

4 DELAPLACE Anthony FRA

5 JARRIER Benoît FRA

6 MOUREY Francis FRA

7 VACHON Florian FRA

8 VALLÉE Boris BEL

FDJ Fdj FRA

11 DEMARE Arnaud FRA

12 FOURNIER Marc FRA

13 DELAGE Mickaël FRA

14 HOELGAARD Daniel NOR

15 BONNET William FRA

16 LE GAC Olivier FRA

17 MANZIN Lorrenzo FRA

18 SARREAU Marc FRA

ALM Ag2r La Mondiale FRA

21 DUMOULIN Samuel FRA

22 BARBIER Rudy FRA

23 DENZ Nico GER

24 DUVAL Julien FRA

25 BAGDONAS Gediminas LTU

26 ENGER Sondre Holst NOR

27 PETERS Nans FRA

28 VANDENBERGH Stijn BEL

DEN Direct Energie FRA

31 CALMEJANE Lilian FRA

32 BOUDAT Thomas FRA

33 CARDIS Romain FRA

34 CORNU Jérémy FRA

35 GENE Yohann FRA

36 GRELLIER Fabien FRA

37 GUILLEMOIS Romain FRA

38 HUREL Tony FRA

COF Cofidis, Solutions Credits FRA

41 BOUHANNI Nacer FRA

42 BOUHANNI Rayane FRA

43 LAPORTE Christophe FRA

44 SENECHAL Florian FRA

45 SOUPE Geoffrey FRA 4

6 TURGIS Anthony FRA

47 VAN STAEYEN Michael BEL

48 VAN GENECHTEN Jonas BEL

WGG Wanty - Groupe Gobert BEL

51 DEHAES Kenny BEL

52 DEVRIENDT Tom BEL

54 BACKAERT Frederik BEL

56 MINNAARD Marco NED

57 STENUIT Robin BEL

58 VAN MELSEN Kevin BEL

59 KREDER Wesley NED

DMP Delko Marseille Provence Ktm FRA

61 DI GREGORIO Rémy FRA

62 GIRAUD Benjamin FRA

63 HUPOND Thierry FRA

64 MADRAZO Angel ESP

65 LEMARCHAND Romain FRA

66 MARTINEZ Yannick FRA

67 SISKEVICIUS Evaldas LTU

68 SMUKULIS Gatis LAT

WVA Wb Veranclassic Aquality Protect BEL

71 DE WINTER Ludwig BEL

72 DERUETTE Thomas BEL

73 DUQUENNOY Jimmy BEL

74 ROBEET Ludovic BEL

75 JANS Roy BEL

76 NAESEN Lawrence BEL

77 STASSEN Julien BEL

78 SPENGLER Lukas SUI

SVB Sport Vlaanderen - Baloise BEL

81 PLANCKAERT Edward BEL

82 FARAZIJN Maxime BEL

83 NOPPE Christophe BEL

84 POLS Ruben BEL

85 SALOMEIN Jarl BEL

86 STEELS Stijn BEL

87 VAN LERBERGHE Bert BEL

88 WALLAYS Jens BEL

GAZ Gazprom - Rusvelo RUS

91 BOEV Igor RUS

92 NYCH Artem RUS

93 MAIKIN Roman RUS

94 NIKOLAEV Sergey RUS

95 SHALUNOV Evgeny RUS

96 SOLOMENNIKOV Andrei RUS

97 TCATEVICH Aleksei RUS

98 TRUSOV Nikolay RUS

BAR Bardiani Csf ITA

101 BARBIN Enrico ITA

102 BOEM Nicola ITA

103 CICCONE Giulio ITA

104 MAESTRI Mirco ITA

105 MARONESE Marco ITA

106 ALBANESE Vincenzo ITA

107 ROTA Lorenzo ITA

108 SIMION Paolo ITA

RNL Roompot - Nederlandse Loterij NED

111 ASSELMAN Jesper NED

112 DE VRIES Berden NED

113 KREDER Raymond NED

114 LOOIJ André NED

115 MOURIS Jens NED

116 VAN DER HOORN Taco NED

117 VAN GOETHEM Brian NED

118 VERMELTFOORT Coen NED

VWC Veranda S Willems – Crelan BEL

121 KRUOPIS Aidis LTU

122 GOOLAERTS Michael BEL

123 DE BONDT Dries BEL

124 DEVOLDER Stijn BEL

125 PREMONT Christophe BEL

126 VAN BREUSSEGEM Elias BEL

127 VAN ZUMMEREN Stef BEL

128 VERGAERDE Otto BEL

MZN Manzana Postobon Team COL

131 PAREDES Wilmar Andres COL

132 AMADOR CASTAÑO Juan JoseCOL

133 SIERRA SANCHEZ Yecid ArturoCOL

134 BOL Jetse NED

135 GARCIA SOSA Jhojan OrlandoCOL

136 HIGUITA Sergio COL

137 MOLANO Sebastian COL

138 VILLEGAS CARDONA Juan Pablo COL

ICA Israel Cycling Academy ISR

141 BOIVIN Guillaume CAN

142 DÍAZ José Manuel ESP

143 DEMPSTER Zakkari AUS

144 GOLDSTEIN Roy ISR

145 PERRY Benjamin CAN

146 RÄIM Mihkel EST

147 SCHREURS Hamish NZL

148 WILLIAMS Tyler USA

AUB Hp Btp - Auber 93 FRA

151 BALDO Nicolas FRA

152 BESCOND Jérémy FRA

153 FEILLU Romain FRA

154 JAKIN Alo EST

155 LE CUNFF Kévin FRA

156 MALDONADO Anthony FRA

157 MENUT David FRA

158 TOUZE Damien FRA

RLM Roubaix - Lille Metropole FRA

161 CABOT Jérémy FRA

162 CALLEEUW Joeri BEL

163 ANTOMARCHI Julien FRA

164 LECROQ Jérémy FRA

165 POUILLY Félix FRA

166 SEYNAEVE Lander BEL

167 VERMEULEN Emiel BEL

ADT Armee De Terre FRA

171 CANAL Fabien FRA

172 FERASSE Thibault FRA

173 GAUDIN Damien FRA

174 LOUBET Julien FRA

175 POULHIES Stéphane FRA

176 RAIBAUD Jimmy FRA

177 TRONET Steven FRA

178 YSSAAD Yannis FRA