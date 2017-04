L’Infirmerie du RLM est pleine !

Alors que Dylan Kowalski renversé par une voiture de l’organisation sur l’Étoile de Bessèges début février ne retrouvera pas ses coéquipiers avant le mois de juillet, le Circuit des Ardennes le weekend dernier a fait des dégâts dans les rangs des Rose et Noir avec les blessures de Nicolas Vereecken et de Emiel Vermeulen.

Dylan KOWALSKI

Nicolas Vereecken, pas épargné par la malchance après sa chute lors du stage de début de saison en janvier, s’est cassé la clavicule et une côte alors qu’il retrouvait un bon niveau après sa reprise il y a quelques semaines. Pour Emiel Vermeulen, c’est une fracture du scaphoïde qui vient conclure son weekend ardennais. Emiel est tout naturellement forfait pour le Grand Prix de Denain ce jeudi 13 avril, ainsi que sur les deux épreuves bretonnes de la Coupe de France PMU, le Tour du Finistère ce samedi 15 avril et le Tro Bro Leon ce lundi 17 avril.

Nicolas VEREECKEN

L’infirmerie du RLM est donc pleine et l’équipe va donc devoir composer avec un effectif restreint de 7 coureurs pour quelques semaines alors que se profile les 4 Jours de Dunkerque Trophée des Hauts de France, l’un des moments forts de la saison pour le RLM et ses supporters. Comme la malchance tourne toujours et que Antoine Brel, notre prometteur Junior 1ère année est encore trop jeune pour intégrer l’effectif professionnel, il n’y a aucune raison de ne pas croire en des jours meilleurs et l’équipe souhaite un bon rétablissement à Dylan, Nico et Emiel.

Emiel VERMEULEN