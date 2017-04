Somain : Triplé du Gazelec de Douai

A peine le temps de se mettre en route que Nicolas Blondiaux avec son compère Eric Chagot décidait de partir à l'aventure avec David Laleu (Team 2 Méricourt) qui avait flairait la bonne affaire, sentant que cela pouvait être la bonne échappée Nicolas Boone (ES Arques) contre attaqua emmenant avec lui Olivier Heunet (Gazélec Douai) et Denis Milhamont (Flandre Elite Cyclisme). Ce trio va revenir bientôt sur les hommes de tête, pour le peloton plus rien ne pourra se faire, au fil des kilomètres l'avantage va augmenter pour prendre un tour d'avance même si le groupe de tête va perdre Nicolas Boone sur chute un peu avant la mi course. A l'avant les douaisiens se méfiant de David Laleu démarraient chacun leur tour en vain, celui-ci jouant de malchance va tout perdre sur crevaison à moins de 10 km de l'arrivée alors qu'une contre attaque de Laurent Begliomini (Gazélc Douai) et Grégory Dutry (Flandre EC) voyait le jour pour les places d'honneur.

Dans la longue ligne droite Eric Chagot, emmenant le sprint , va prendre le meilleur sur ses copains de club, à 2'30'' Laurent Bégliomini complétait le succès du club organisateur, le peloton arrivant un peu plus loin.

Classement : 1 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''

2 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''

3 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI 1h45'55''

4 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME 1h45'55''

5 BEGLIOMINI Laurent GAZ ELEC C DE DOUAI 1h48'25''

6 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME 1h48'28''

7 QUESNEL Frédéric ARRAS VC 1h49'14''

8 BUTTIAUX Séverin TOUQUET ACC 1h49'14''

9 DJONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE 1h49'14''

10 VALKENAERE Nicolas UC WATTIGNIES 1h49'14''

11 DELABY Quentin ES ARQUES 1h49'14''

12 LERUSTRE Jean-Luc FR les Ageux 1h49'14''

14 CUIGNET Nikolas CL BARLIN 1h49'14''

15 DEFOSSE Hervé GAZ ELEC C DE DOUAI 1h49'14''

16 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC 1h49'14''

17 BLEUZET Grégory ARRAS VC 1h49'14''

18 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN 1h49'14''

19 FLORQUIN Mathieu O GRANDE SYNTHE 1h49'14''

20 PRATO Kévin CL BARLIN À 3 tours

21 NEUTRE Bertrand O GRANDE SYNTHE À 6 tours