Denis Flahaut à nouveau dans la course...

A 38ans l'ex vainqueur du GP de Denain 2010 et du GP de Lillers 2011, tout heureux de retrouver Robert Mickewitch (Vainqueur à Denain en 1977) a repris du service dans le peloton dans la formation flamande de Flanders FloorPromotion Browaeys.

Pour le nordiste qui était "chauffeur" officiel sur le recent GP de Denain ce nouveau départ reste symbolique "J'ai 38ans certes, mais j'ai encore les jambes lorsque l'on voit encore Niko Eeckhout dans les pelotons à 46ans j'ai encore de bonnes raisons de continuer!"

Et pour remercier les fidèles partenaires qui ne l'ont jamais laché, la "bomba" a fait floqué les sites Échoduvelo, Nordsport-mag et Veloracingnews sur son "Van" qui sera lui aussi à nouveau sur les routes de France et de Navarre.

Le principales équipes en 9 saisons chez les pros:

2006 Flanders

2007 Jartazi

2008 Saunier Duval-Scott

2009 Landbouwkrediet

2010 ISD Continental

2011-2012 Roubaix Lille Métropole

2013 Colba-Superano Ham

2014 Veranclassic-Doltcini

2015 CCT-Champion System