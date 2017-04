Anor (59) - Théo Nonniez l'emporte au sprint

Comme toujours dans ce genre de course il n' a pas fallu attendre bien longtemps pour entrer dans le vif du sujet, à peine quelques kilomètres que Lilian Langella (Aquitaine) s'isolait à l'avant.

Aux alentours du 18e km Gauthier Maertens (Bretagne), Nicolas Caro (Ile-de-France), Matis Louvel (Normandie), Louis Barré ( Pays de la Loire) lancent une nouvelle offensive ; Baptiste Gourguechon (Nord) avec Corentin Bertrand (Poitou-Charentes) sortent en contre et se retrouvent à 40'' tandis que le peloton très étiré pointe à 1'10'' à la fin du second tour, les deux contre attaquants vont alors être repris.

Le peloton ne reprenant que peu de temps Victor Charlot (Aquitaine), Antoine Raugel (Grand Est), Aloïs Charrin,Louis Meunier (Auvergne-Rhône Alpes), Erwann Guenneugues (Bretagne), Erwann Kerraud accompagné du Champion de France Théo Nonnez (Ile-de-France) sortent en force et vont opérer la jonction au 40e km avec les hommes de tête sous la menace d'un peloton revenu à 35'' mais celui- ci reperd vite du terrain (1'05'') même si les hommes du Limousin ou encore ceux de Bourgogne-Franche Comté sont les plus ardents à rouler en vain, l'écart montant à 1'35'' Lilian Langella (Aquitaine), Florian Fattier, Paul Lefaure (Bourgogne-Franche Comté) et Mathieu Warée (Normandie) partent en contre sans succès, l'avance de l'échappée stagne aux alentours de la minute. A trois tours du final les onze échappés n'ont plus qu' une trentaine de secondes, tout est encore possible, Théo Nonnez le Champion de France en titre sentant le danger ,d'autant plus qu'une quinzaine d'hommes sortent du peloton, attaque une première fois, repris par ses compagnons de fugue, le Parisien repart de plus belle à moins de vingt bornes de l'arrivée, rejoint par Gauthier Maertens (Bretagne) le duo ne sera pas revu bien protégé par leurs équipiers, ils auront bientôt une trentaine de secondes, pour le peloton avec 1'25'' c'est trop tard.

Lançant le sprint de loin dans la bosse précédant l'arrivée, Théo Nonniez l'emporte facilement, Lucas Meunier complétant le podium.

Classement :

1 NONNEZ Théo Ile France les 126,5 km en 3h03'40'' (moy. 41,325 km/h)

2 MAERTENS Gauthier Bretagne à 0 4

3 MEUNIER Lucas Auv. Rh.Alpes à 0 7

4 BARRE Louis Pays Loire à 0 9

5 CHARLOT Victor Aquitaine à 0 10

6 RAUGEL Antoine Grand Est à 0 10

7 GUENNEUGUES Erwann Bretagne à 0 10

8 LOUVEL Matis Normandie à 0 10

9 CHARRIN Aloïs Auv. Rh.Alpes à 0 13

10 CARO Nicolas Ile France à 0 18

11 KERRAUD Erwann Ile France à 0 18

12 LAMAILLE Christopher Ile France à 1 11

13 MOINE Quentin Auv. Rh.Alpes à 1 11

14 RENARD Alexis Bretagne à 1 18

15 HUENS Rémi Nord à 1 26

16 BONSERGENT Maxime Pays Loire à 1 26

17 BOISSET Nicolas Normandie à 1 26

18 GLON Youen Bretagne à 1 26

19 GOURGUECHON Baptiste Nord à 1 26

20 MONTAUBAN Jérémy Auv. Rh.Alpes à 1 26

21 MACE Axel Pays Loire à 1 26

22 WALKOWIAK Hugo Pro C Azur à 1 26

23 AZE Alex Ile France à 1 26

24 HERCHEL Dylan Auv. Rh.Alpes à 1 26

25 SOULIE Erwan Mid Pyr à 1 26

26 BEAUSSIRE Martin Pays Loire à 1 26

27 HAEST Kevin Willebrod à 1 26

28 BOUCHERY Gaetan Poitou Char à 1 26

29 DELACROIX Théo Bourg FrComté à 1 26

30 LAURENT Joffrey Normandie à 1 26

31 LECAMUS LAMBERT Flor Bretagne à 1 26

32 TABELLION Valentin Centre VdL à 1 26

33 BOLOT Simon Grand Est à 1 26

34 SPOHR Maxime Bourg FrComté à 1 26

35 DEGRUTERE Corentin Hauts France à 1 26

36 GRONDIN Donavan vince La Réunion à 1 26

37 JAMOT Julien Normandie à 1 26

38 MONMASSON Guillaume Centre VdL à 1 26

39 BOUCHET Axel Mid Pyr à 1 26

40 HEINIS Jérôme Grand Est à 1 26

41 POUYAU Baptiste Aquitaine à 1 26

42 NAVARRO Gauthier Mid Pyr à 1 26

43 NARDOT Benjamin Hauts France à 1 26

44 SIBILLE SIRON Jossua Bourg FrComté à 1 26

45 HUYET Baptiste Hauts France à 1 26

46 MORIN Erwan Poitou Char à 1 26

47 SCHNEIDER Lilian Grand Est à 1 26

48 SUZZONI Tristan Ile France à 1 26

49 HAEST Jasper Willebrod à 1 26

50 AUMEUNIER Lucas Limousin à 1 26

51 ROTH Valentin Poitou Char à 1 26

52 JOLLY Maxime Pays Loire à 1 26

53 RETAILLEAU Valentin Poitou Char à 1 26

54 BONIFACE Lucas Limousin à 1 40

55 TOCAVEN Fabien Mid Pyr à 1 40

56 CREPIN Félicien Grand Est à 1 42

57 DEVANNE Antoine Pays Loire à 1 42

58 DETOSSE Vincent Limousin à 1 42

59 DELBOVE Joris Grand Est à 1 42

60 BERTRAND Corentin Poitou Char à 1 42

61 THEOT Killian Normandie à 1 42

62 MAAS Danny Willebrod à 1 42

63 BAREILLE Bastien Aquitaine à 1 42

64 BREL Antoine Nord à 1 42

65 WAREE Mathieu Normandie à 1 42

66 SELLIER Valentin Ile France à 1 42

67 JUSSELIN Théo Bourg FrComté à 1 48

68 TESSON Samuel Centre VdL à 1 48

69 RABOIS Léo Centre VdL à 1 48

70 BACHERY Julien Hauts France à 1 48

71 AVADANIAN Lucas Bourg FrComté à 1 48

72 CARLOT Matéo Normandie à 1 48

73 DUFAU Axel Nord à 1 48

74 CAMPIONI Luca Bourg FrComté à 1 48

75 FATTIER Florian Bourg FrComté à 1 48

76 LE PENNEC Guerand Bretagne à 1 48

77 PEYENCET Mael Aquitaine à 1 48

78 LANGELLA Lilian Aquitaine à 1 48

79 VALOY Johan Centre VdL à 1 48

80 LESAGE Corentin Auv. Rh.Alpes à 1 48

81 MONTCHAMP Tristan Auv. Rh.Alpes à 1 48

82 MEHAGNOUL Marc Pro C Azur à 1 48

83 POURRAT Adrien Limousin à 1 48

84 ELAN Thomas Centre VdL à 1 56

85 ELOY Maxime Hauts France à 1 56

86 VANDEPITTE Nathan Mid Pyr à 1 59

87 GERMAIN Thibault Mid Pyr à 2 5

88 AULNETTE Clement Pays Loire à 2 12

89 HAMON Nicolas Limousin à 2 18

90 THIBAUD Samuel Pays Loire à 2 56

91 NUGUE Julien Pro C Azur à 5 55

92 FONQUERNE Cédric Mid Pyr à 5 55

Abandons :

DE VINCENZI Luca Aquitaine

LE BOETEZ Clement Aquitaine

SELIVERT Rémy Aquitaine

EMORINE Quentin Auv. Rh.Alpes

LEFAURE Paul Bourg FrComté

JOSSIER Clément Bretagne

PERRIER Kyliane Bretagne

MILLON Simon Centre VdL

MARQUELET Jessy Grand Est

NEHR Julien Grand Est

LESAINT Jérémy Hauts France

PINSON Damien Hauts France

LUXEUIL Quentin Ile France

ADAM Anthony La Réunion

ARMOUET Anthony La Réunion

CAILLAUD Francis La Réunion

CHELLIER Giovany La Réunion

CUVELIER Stéphane La Réunion

PAYET Aurélien La Réunion

FAURE Louis Limousin

GAURAN Antoine Limousin

BERGERON Vincent Limousin

LORMANT Baptiste Mid Pyr

DAVID Maxence Normandie

COLLET Valentin Poitou Char

MAINGUENAUD Tom Poitou Char

TURMEL Thomas Poitou Char

KNECHT Noah Pro C Azur

COUVRAT Remi Pro C Azur

PIRIS Maxime Pro C Azur

HOEZ Théo Nord

LEJEUNE Théo Nord

MACRON Anthony Nord

TRZEBOWSKI Marc Antoi Nord

BLUMMEL Robin Willebrod

PEETERS Sven Willebrod

STUVIJS Niek Willebrod

HAEST Jeroen Willebrod