Trophée Paris Arras Tour : C’est parti!

À travers les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour est née en 2012 des cendres de l’ancien Paris-Arras disputé en une journée et dont la dernière édition remonte à 1959. D’abord renommée « Paris-Arras Tour » en 2012, la course se nomme en 2017 d’après le nom de la nouvelle région administrative où se déroule la course « À travers les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour ».

C’est fait le Paris Arras Tour est devenu fort logiquement « À travers les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour ». Pour le Président Patrice Bourlard et son équipe, pas de changement de catégorie puisque l’épreuve reste classée 2.2 par équipes et par étapes, et reste dans le giron de l’UCI, l’Union cycliste internationale. « Ce changement marque notre ancrage dans la région. Nous ne partons plus de Paris ou de sa banlieue. Il fallait donc changer de nom. » Les organisateurs reconnaissant cependant que pour cette année 2017, si la dernière étape aura pour cadre la Picardie avec un départ de Doullens, il y aura certainement d’autres pistes à travailler pour les prochaines éditions. « Nous avons déjà des demandes. Sans oublier que l’origine de l’association se situe dans l’Aisne. » Clovis Sport Organisation n’entendant pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous voulons permettre à de jeunes coureurs de venir s’aguerrir contre des cyclistes plus chevronnés. Cette épreuve est un tremplin vers le haut niveau. Nous voulons donc garder notre philosophie, être raisonnable dans les coûts et chercher à durer dans le temps. » Le nouveau nom a d’ailleurs été protégé pour éviter tout amalgame avec d’autres épreuves. « On ne cherche à prendre la place de personne, on veut juste apporter notre contribution au cyclisme. »

139 communes traversées

19 Mai : 1ère étape MARQUION (62) - GOUY SOUS BELLONNE (62)

20 Mai : 2ème étape LALLAING (59) / MERLIMONT (62)

21 Mai : 3ème étape DOULLENS (80) / ARRAS (62)