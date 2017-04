Bruno Hattier brillant vainqueur à Leval.

L'épreuve servait de première manche au Challenge des Hauts de France Juniors/Espoirs, courue à travers le bocage de la Thiérache elle devait se donner pour vainqueur un homme costaud et ce fut le cas avec le banlieusard d'Aubervilliers 93 Bruno Hattier.

Cent six coureurs au départ et peu de temps mort, Fabien Rondeau (VC Rouen 76), Maxime Eloy (CC Villeneuve St-Germain) ,Thomas Palade (VTT St-Amand) seront les premiers à mettre le feu aux poudres ; à la fin du tour initial de 9 km Théo Nicolas (VC Rouen 76) passait la ligne avec un mince avantage de 6'' pour se faire rejoindre à Monceau St-Waast,un nouveau coup s'amorçait sans succès avec Vincent Pastot (VCA St-Quentin), Vincent Ginelli (CC Nogent/Oise) accompagné de Maxime Gressier (Club Neutre des Hauts de France).

Il faudra attendre la fin du second tour (km 29) pour ce qu'il sera en partie la bonne échappée prenne forme avec Sylvain Montana, Théo Nicolas, Corentin Warras, Jean-Lou Watrelot, Fabien Rondeau tous du VC Rouen 76, Anthony Pinaud, Damien Pinson (VCA St-Quentin), Vincent Ginelli, Théo Sagnier (CC Nogent/Oise), Sébastien Piry (CM Aubervilliers 93), Charles Antoine Dourlens, Killyan Houcke, Emilien Vandermeersche (O. Grande-Synthe),Baptiste Huyet, Anthony Kuentz (CC Villeneuve-St-Germain), Thomas Palade (VTT St-Amand)et Valentin Ortillon (Team Peltrax-CSD).

A l'arrière le peloton va perdre du temps, à Dampierre le débours est déjà de 1'40'', une contre attaque va bien essayer de revenir à l'avant avec Sylvain Montana (VC Rouen 76) qui avait décroché du groupe de tête, Johan Bécot (Olympique CVO), Dimitri Hopin, Benoît Poullain (VCA St-Quentin), Baptiste Bernard (EC Wambrechies-Marquette), Baptiste Deman (EC Beaume les Dames), Mathias Bigo (ESEG Douai), Pierre Valette (Team Peltrax-CSD) et le Nordiste du CC Etupes Pays de Montbéliard Alexys Brunel.

Cette contre attaque va naviguer entre les deux groupe sans jamais parvenir à faire le bon à l'avant contrairement à Vincent Pastot (VCA St-Quentin) et Bruno Hattier (CM Aubervilliers 93) qui au bout d' une belle partie de manivelles vont recoller à l'avant à 35 km de l'arrivée. Devant nous nous retrouvons ainsi avec dix huit coureurs : Théo Nicolas, Fabien Rondeau, Corentin Waras, Jean-Lou Watrelot (VC Rouen 76), Vincent Pastot, Anthony Pinaud, Damien Pinson (VCA St-Quentin), lequel appelle souvent la voiture neutre pour ennui mécanique.

Bruno Hattier, Sébastien Piry (CM Aubervilliers 93),Vincent Ginelli, Théo Sagnier (CC Nogent/Oise), Charles Antoine Dourlens, Killyan Houcke, Emilien Vandermeersche (O Grande-Synthe),Baptiste Huyet, Anthony Kuentz (VCA St-Quentin), Thomas Palade (VTT St-Amand)et Valentin Ortillon. Trop de monde à l'avant à moins de 25 km du but des démarrages se succèdent avec Fabien Rondeau, Anthony Pinaud et Sébastien Piry entre autre. Le groupe de tête perd Damien Pinson sur abandon au début de l'ultime tour. Dans le denier tour d' un trio sorti en force Bruno Hattier va l'emporter avec une poignée de secondes devant Anthony Pinaud et Baptiste Huyet un junior que l'on aimera revoir à ce niveau.

A noter que sur ces différents circuits la sécurité a été optimale.Ce fut une superbe épreuve à vivre.

Classement :

1 HATTIER Bruno CM AUBERVILLIERS 93 2:57:43

2 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN 0:00:11

3 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AIS ''

4 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 0:00:21

5 WARAS Corentin VC ROUEN 76 ''

6 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE ''

7 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93 ''

8 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE ''

9 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD ''

10 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE ''