Réparation de votre vélo à domicile

C’est maintenant possible en Région Hauts de France grâce à Sos Cycles 59/62 qui vous propose son service de réparation ou de remplacement de matériel à domicile. C’est ainsi que Yann Degraeve (25 ans) met à la disposition des novices de la caisse à outils toutes ses connaissances. Sur le lieu de travail de ses clients ou là où se trouve la bicyclette à entretenir, il pourra réparer ou remplacer du matériel défectueux quels que soient la marque, le modèle. Sympa non !

JMH : Nous connaissions côté face Yann Degreave en solide rouleur dans les pelotons, voici côté pile un Yann Degreave que l’on ne connaissait pas. Passant du traditionnel dossard au tournevis cruciforme !

Yann Degreave : « Je me présente rapidement, Yann Degraeve, 25 ans, résidant la commune de Longuenesse. Je suis coureur cycliste depuis maintenant 13 ans, j'ai débuté au club de l'Es Arques, puis j'ai rejoint l'Aire VC. Depuis deux ans , je suis revenu à Arques faisant également parti du bureau. Côté résultats, une dizaine de victoires depuis mes débuts, la dernière étant Estrée-Cauchy en 2ème catégorie il y a 2ans. Niveau diplôme je possède un Bac général et un Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien en Maintenance Cycle. »

JMH : Comment est venue ce projet de créer votre entreprise "Sos Cycles 59/62"

Yann Degreave : « J'ai eu le projet de monter mon entreprise il y a environ 2 ans, j'ai donc passé mon CQP (Certificat de Qualification Professionnelle, c'est un diplôme qui encore l'année dernière était obligatoire pour ouvrir un atelier.)et ensuite j'ai travaillé dans divers entreprises en tant que technicien cycle. Je me suis alors aperçu que beaucoup de personnes négligeaient l'entretien de leur vélo car l'amener en réparation ou révision était plutôt une contrainte pour eux. Je me suis donc renseigné pour créer ma propre entreprise dans le vélo. »

JMH : Une idée qui peut faire son chemin

Yann Degreave : « J'ai donc ouvert en Avril l'entreprise "Sos Cycles 59/62" sur la région de l'Audomarois (basée à Longuenesse) et ses environs. L'entreprise consiste à se déplacer chez les clients, où j'amène tout mon matériel dans un fourgon, afin de réparer ou effectuer une révision de leur vélo à leur domicile. En plus de cela, je propose la vente de vélos (le plus souvent sur catalogue), de pièces, accessoires et vêtements. Pour les déplacements, ils sont offerts pour les communes proches de Longuenesse, sinon ils sont de 0.40€/Km (pas de frais de retour). »

Un projet qui mérite d’être boosté, et surtout partagé afin que la camionnette Sos Cycles 59/62 sillonne les routes du Nord Pas de Calais. Et qui sait, dans quelques temps pour un dépannage chez le client, celui-ci se verra peut-être offrir un essuie-glace gratuit.

Contact:

Tél: 06 95 64 28 31

Mail: soscycles5962@gmail.com

Site: soscycles5962

facebook: soscycles5962