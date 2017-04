Chpts de France route 2017 : La reconnaissance du circuit en ligne

Placé sous la houlette de Philippe Tacquez président du club organisateur, de nombreux invités ont découvert les différents circuits des prochains championnats de France, qui auront lieu du 21 au 25 Juin 2017, certains sur le vélo et d’autres installés confortablement, dans des véhicules.

À un peu moins de 2 mois de la compétition qui va réunir dans la région des Hauts-de-France les meilleurs coureurs cyclistes hommes et femmes français pros et amateurs qui vont en découdre pour l’obtention de huit titres (4 en CLM et 4 en ligne), nous avons découvert le parcours tracé autour de Saint-Omer à l’occasion d’une reconnaissance du circuit de 15,5 km des courses en ligne hommes et femmes. En présence des élus locaux, des organisateurs avec la FFC, la LNC et le club de St.Omer, des médias et de personnalités, un peloton composé d'une trentaine de coureurs avec les pros nordistes Adrien Petit (Direct Energie), Florian Sénéchal (Cofidis), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) et Elise Delzenne (Lotto Soudal Ladies), mais aussi la revenante Juliette Vandekerckoce de retour après 10 ans d'arrêt et dont l'ambition est de terminer sa carrière en bleu-blanc-rouge, et des coureurs amateurs des équipes de Douai, Dunkerque, Grande-Synthe, Saint-Omer, Arques et de Nogent sur Oise.

Mais un championnat reste ouvert et malgré leurs rôle d’équipier, nos trois nordistes ont néanmoins des ambitions, la distance(plus de 240 km) le vent, les côtes(sur le grand plateau) lamineront certainement un peloton fort de 160 unités, et les ouvertures seront sans nul doute exploitées. Un dernier coup de chapeau pour le président du comité des hauts de France Philippe LIMOUSIN qui a accompagné sur le vélo les coureurs pour mieux s’imprégner des difficultés. Tous ces efforts accomplis sous les regards admiratifs des présidents Michel CALLOT(FFC) Hubert LOUVET( SOMME) et Jean Daniel BLARINGHEM( PAS de CALAIS) et de beaucoup d’autres invités dont les journalistes Christian PALKA et Jean REVELLION qui ont animé la soirée de présentation( nous y reviendrons dans un prochain article).

Un circuit rapide avec un mont

Tracé au sud de Saint-Omer, le circuit des courses en ligne des championnats de France sur route 2017 n'est pas extrêmement difficile, mais il peut vite devenir "un piège en fonction de la météo et du vent" comme l'a précisé Florian Sénéchal. Roulant et long de 15,5 km, le circuit sort de la ville par une longue route droite qui passe devant la prison de Longuenesse et plonge ensuite avec un premier faux-plat descendant. Après un premier changement de direction dans Wizernes, le circuit entre dans le village de Hallines pour un nouveau changement de direction qui amène le peloton sur la difficulté du circuit, la côte de Hallines longue de 1,6 km et qui présente un pourcentage maxi de 10% dans son final. Les organismes risquent de souffrir de la répétition du passage dans cette côte qui peut favoriser un homme costaud en fin de course. Une fois passée cette difficulté, le circuit prend de nouveau sur la droite à Wisques et plonge alors sur un faux-plat descendant large et rapide avec des pointes à plus de 80 km/h qui va ramener les coureurs sur Longuenesse et dans St.Omer avec un passage de 200/300 mètres sur des pavés. La traversée de St.Omer est sinueuse avec des changements de direction dans des rues parfois pas très larges et il faudra être prudent surtout lorsque le peloton sera au complet.