Plus que du courage une leçon d’espoir !

La course fut neutralisée, tout d’abord afin que certains reprennent leurs esprits et pour d’autres rectifier les machines ou tout simplement soigner quelques bobos. Coté nordiste Théo Colpin, une fois les premiers soins effectués, retrouva sa place dans le peloton, terminant l’étape en 131ème position à 14.47 du vainqueur Jérémy Montauban. Mais dans quelles conditions ! Outre la douleur survenue pendant le reste l’étape (soit plus de soixante dix kilomètres), le jeune Théo, une fois la ligne d’arrivée passée ne se doutait guère du déroulement des prochaines heures. Orienté vers le CHR de Troyes, il lui fut diagnostiqué une double fracture du bras. Enchainant : consultations, radio, opération, plâtrage il retrouva ses copains à l’hôtel à 3h du matin.

Pendant ce temps dans le clan roubaisien - cambrésien les responsables s’étaient fait une raison. N’ayant plus que 3 coureurs Brel, Lejeune, Macron. Hoez et Leconte ayant abandonnés, l’équipe pouvait rentrer à la maison. Alors Théo, malgré ses déboires insista pour être des 4 au départ du CLM par équipe à Etissac à 9.03 L’honneur était sauf et un certain Anthony Macron « grand animateur » de l’épreuve de l’après midi, pouvait lui dédier une partie de son maillot du GP du Combiné. Un courage, félicité comme il se doit par un certain Raymond Poulidor qui coté « courage » en connait un rayon.