Dottignies : Grand Prix du 1er mai Trophée du peuple.

Ce n’était pas la grande foule au départ, 30 concurrents ayant signé la feuille d’émargement et ce en raison de plusieurs épreuves ce même jour que ce soit en Belgique ou en France.

Que dire du temps : qu’il nous a épargné des gouttes jusqu’au podium final mais rien à voir avec des températures d’un mois de mai. Le vent assez soutenu a sans doute fait réfléchir Laurens Vandaele parti seul à l’amorce du second tour pour attendre un renfort de l’arrière. Jorre Smet et Nicolas Marthe l’ont rejoint et ce trio s’en alla tranquillement vers l’arrivée où Laurens Vandaele s’imposa devant Jorre Smet. Nicolas Marthe complète le podium à quelques dizaines de mètres.

Bien des tentatives pour rejoindre les échappés mais c’est dans les derniers tours que 5 hommes sortent. Ce groupe est réglé assez facilement par le roubaisien Antonin Oger qui doit regretter d’avoir manqué le bon coup.

Les 66 kilomètres furent parcourus à une moyenne de 37 km/h. Larens Vandaele se pare des tuniques jaune du général et rouge des points.

Classement :

1 VANDAELE LAURENS CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAR 01:47:09

2 SMET JORRE VAN MOER LOGISTICS CT 01:47:09

3 MARTHE NICOLAS RVS PERUWELZ BURY 01:47:16

4 OGER ANTONIN VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 01:47:34

5 STALPAERT LAWRENCE CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAR 01:47:34

6 WAGNER JORDI LG ALZINGEN 01:47:34

7 GALLE MARLO WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE 01:47:34

8 DE SMET CONNOR LENSWORD 01:47:34

9 LESSAGE FRANCOIS ENTENTE CYCLISTE WALLONIE 01:50:47

10 PEREIRA MARQUES RAFAEL LC TETANGE 01:50:47

11 GOEBEERT THÉO ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:50:47

12 MALFAIT FELIX KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 01:50:47

13 LEBRUN ROBIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:50:47

14 DELBAERE IBE VANOMOBIL MTB CYCLING TEAM 01:50:47

15 MOREAU JIMMY VERANDAS WILLEMS CRABBE TOITURE CC CHEVIGNY 01:50:47

16 BOUCHARD MATHIS ALU DECOCK LITUBEL WIELERTEAM 01:50:47

17 BERTENS LOUIS WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE VZW 01:50:47

18 BEECKMAN GAUTHIER INDIVIDUEEL 01:50:47

19 WILMET JULIEN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:50:47

20 ONGENA LANDER WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE 01:50:47

21 DE GROOTE VASCO ISOREX CYCLING TEAM à 1 tour

22 D ANGELO TEO ROYAL VELO SPORT BURY PERUWELS à 1 tour

23 TOUSSAINT ROBIN SPRINT 2000 CHARLEROI à 1 tour

24 ROBYNS LIAM VELO CLUB OEUDEGHIEN à 1 tour

25 QUETTIER GAETAN SPRINT 2000 CHARLEROI à 1 tour

DNF VANDER BEKEN THIBO ALU DECOCK LITUBEL WIELERTEAM WAREGEM DNF

DNF CAES THOMAS COMITE REGIONAL HAINAUT DNF

DNF MORTREUX AXEL RVSP BURRY DNF

DNF LEROY THOMAS RPSM TOURNAI DNF

DNF DELCAMPE MARTIN SPRINT 2000 CHARLEROI DNF