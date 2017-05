Templeuve : Charles Antoine Dourlens et David Laleu au bout de l'enfer du Nord

Après l'Interrégion Cadet du matin, place à la course ouverte aux 3e Juniors, PCO ainsi qu'aux Pass Cyclisme .

Dès le départ nous avons passé aux choses sérieuses, à peine quelques centaines de mètres qu' Alain Lefebvre (EC Bermerain) plaçait une banderille bientôt repris par Aurélien Mortreux ( EC Wambrechies-Marquette),Maxime Hellin (EC Boulonnais), David Laleu (Team2 Méricourt) et le junior Léandre Huck (CV Liévin) en compagnie de Killyan Houcke (OGS). Le ton est donné et au fil des tours une cassure au sein du peloton va permettre à Léandre Huck, Aurélien Mortreux, Quentin Devienne, Charles Antoine Dourlens, Maxime Hellin, Fabian Béhague, Alexis Wallez, ainsi que David Laleu de se retrouver à l'avant. Passant sans encombre les secteurs pavés cette avant garde ne sera plus jamais reprise par un peloton qui va perdre pas mal d'éléments.

A l'avant Léandre Huck,un junior plein de promesse, s'isole un moment à la faveur du secteur pavé tandis que Thomas Delangue, Matéo Passard, Timothé Lefebvre, Rémi Géniesse partis en contre ne parviennent pas à faire la jonction; longtemps le peloton n'aura qu'une bonne minute de retard mais va finir par abdiquer.

Devant Adam Viez chute il parviendra à revenir. Dans les quinze derniers kilomètres Fabian Béhague, Adam Viez, Léandre Huck et Charles Antoine Dourlens provoquent une cassure c'est la bonne attaque et le coureur de Grande Synthe va se détacher pour empocher une belle victoire devant Léndre Huck et Adam Viez. Seulement dix huit coureurs terminent c'est dire...

En Pass Cyclisme David Laleu qui s'était intégré dans l'échappée va l'emporter devant Rémi Geniesse (à1' 19''),Olivier Heunet (à 2'22'') et Sylvain Delabaut (à 5'18'').

Classement :

1 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE 2:18:54

2 HUCK Léandre CV LIEVINOIS 0:00:35

3 VIEZ Adan FLANDRE ELITE CYCLISME 0:00:36

4 BEHAGUE Fabian UC WATTIGNIES 0:00:45

5 MORTREUX Aurélien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:01:04

6 WALLEZ Alexis TEAM ANEX 0:05:41

7 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI 0:07:34

8 PASSARD Matéo ESEG DOUAI 0:07:50

9 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN 0:08:36

10 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 0:09:48

11 DUHAMEL Valentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

12 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES ''

13 SPECENIER Rémi VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

14 BLONDEAU Thibaut ESEG DOUAI ''

15 LEFEBVRE Alain EC BERMERAIN ''

16 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI ''

17 DOFFE Victor ALLEZ DENAIN ''

18 BALAVOINE Hans ESEG DOUAI ''