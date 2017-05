Templeuve : Hugo Toumire a maîtrisé l'enfer

Il y avait un petit air de Paris-Roubaix ce dimanche à Templeuve en Pévèle avec les inscriptions sur la ligne d'arrivée à la gloire de Tom Boonen et pour les cadets de la zone Nord-Ouest qui allaient affronter le fameux secteur pavé de Vertain à franchir douze fois pour désigner le vainqueur de la première manche organisée avec le concours de l'ESEG Douai et le Cycling Org et la municipalité.