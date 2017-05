Sauternes : Retour sur la Coupe de France Juniors/Seniors Dames

Parallèlement se déroulait le Tour de Gironde Féminin comprenant une course en ligne le dimanche après-midi à Sauternes et un CLM de 19.500kms le lundi matin près de Mérignac.

Pour les Hauts-de-France nous avions 6 représentantes au départ. C'est dans des conditions dantesques (pluie, vent, froid) que la première étape s'est déroulée, le départ étant même repoussé de 30 mn et la distance amputée de 2 tours de 10.5kms.

Les filles ont donné leur maximum luttant contre les éléments météorologiques et un rythme élevé en début de course provoquant de nombreuses cassures qui sont restées jusqu’à l'arrivée. A noter la belle prestation pour la junior 1 Alison Avoine qui finira 45ème à quelques centaines de mètres du peloton. Notre revenante Juliette VDK sera malheureusement contrainte d'abandonner.

Pour la seconde étape, c’est un CLM de 19.500 kms au profil plat qui a départagé les leaders. De notre côté une belle prestation de Margot Dutour qui termine 29ème, elle qui roulait sur ses terres d'origines, et une nouvelle expérience pour certaines sur une si longue distance.

Au général, on obtient : Alison Avoine 44ème et 13ème junior

Margot Dutour 52ème et 15ème espoir

Florine Leplat 64ème et 21ème junior

Aurore Flament 72ème

Jeanne Elsens 112ème et 41ème junior

Merci au staff, Cynthia et Amandine Huygens, ainsi qu'aux parents présents pour leur aide.