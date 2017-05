4jours de Dunkerque : Dunkerque /Iwuy Étape 1

La plus longue étape de cette édition 2017. Départ de la 63ème édition des 4 Jours de Dunkerque GP des Hauts de France de la Place Jean-Bart pour une étape de 192.5km reliant Dunkerque à Iwuy et la Communauté d'agglomération de Cambrai. L’occasion pour le vainqueur du Jour d’être dans un fauteuil au Pays de la Chaise .

Programme :

Sprints : 3 : km 48.4, km 65.9, km 131.1

GPMt : 1 : km 94.3

Zones pavées : 4 : km 96.8, km 100.9, km 155.7, km 179.3

Un parcours « Plein SUD »en ligne droite, contournant l’agglomération lilloise afin de se rendre dans le Pévèle et le Carembault. Deux sprints intermédiaires seront proposés peu après la première heure de course : Sprint 1 : Estaires km 48,4 et Sprint 2 : Auchy les Mines km 65.9.

Dans la foulée, les choses sérieuses arriveront avec tout d’abord le GPMt 1 de Mons en Pévèle km 94.3, amenant aux premiers secteurs pavés de la journée. Mons en Pévèle 1km, km 96.8, puis Bersée 1.4km, km 100.9.

Là, à 90km du final, il sera temps de se diriger vers les deux boucles finales, en effectuant le Sprint 3 à Aniche km 131.1 et 3ème tronçon pavé de Thun Lévèque km 155.7, long de 1.7km et de filer ensuite sur Iwuy avec un premier passage sur la ligne km 174.6. Il restera à ce moment 17.9km, et surtout un dernier passage sur le pavé de Thun Lévèque (km 179.3, long de 1,7km). C’est dans cette commune fidèle aux 4 Jours que sera jugée l’arrivée de cette première étape vers 16h30. Les Ivorakiens ayant la primeur de voir les lauréats du jour endosser les tuniques de leader distinctives.

L’avis de l’ami Joel Huysman Vice-Président des 4 Jours :

« 1ère étape de la 63ème édition assez longue, avec surtout quatre secteurs pavés, dont deux dans le final. Je n’ai pas XXXXXXX en route car la distance en ligne droite de Dunkerque à Iwuy ne me le permettait pas. Très belle arrivée chez nos fidèles amis à Iwuy. Premier maillot rose de leader avec surement un beau sprint ». Marcel Kittel s’y était imposé en 2011 lors d’un sprint massif sur l’étape Douai/Iwuy.