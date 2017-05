4jours de Dunkerque : St Quentin/St Quentin Etape 2

De nombreux grands y ont remportés de nombreuses étapes en provenance à cette époque de Denain ou encore Aire sur la lys. On retiendra : JP Van Poppel (1990), Remig Strumpf (1989), Pascal Poisson (1988), Dirk Dewolf (1986), Rudy Matthijs (1985), Eric Vanderaerden (1984), Paul Sherwen (1983),Franck Hoste (1982), Sean Kelly (1981), Guido Van Sweevelt (1980), Marc Demeyer (1979)Willy Planckaert (1977) Geert Malfait (1975) Marc Demeyer (1974) Roger De Vlaeminck (1971) et Willy Vanneste (1970).

Saint Quentin/ Saint Quentin 169.6km Départ 12h15

Programme :

Sprints : 3 : km 34.8 , km 73.5, km 118.9

GPMt : 4 : km 62 , km69.6, km 101, km 105.6

Comme la saison dernière à Aniche le départ et l’arrivée s’effectueront dans la même commune. Après un départ promenade de 7,2km, direction Crepy et le 1er Sprint de la journée km 34.8 avant de se rendre au ravitaillement de Chavignon par les GPMt1 Montberault km 62 et GPMt2 Cerny les Lannoy km 69.6 et le second Sprint 73.5. La seconde partie de l’épreuve se trouvant relevée par deux autres GPMts km 101 Prémontre, km Septvaux km 105.6 et du dernier Sprint du jour Achery km 118.9.

Cette étape, se terminant Boulevard Gambetta après 2 tours de circuit de 11.5km. Arrivée prévue vers 16h30.

L’avis de l’ami Joel Huysman Vice-Président des 4 Jours :

« Départ de la 2èmé étape de Saint Quentin, une ville que les 4 Jours connaissent bien. Etape Vallonnée, avec beaucoup de beaux paysages, beaucoup de verdure au menu...Un passage de 10km environ dans un endroit symbolique de la Guerre 14/18 « Chemin des Dames » avant un retour sur Saint Quentin et deux tours de circuit assez roulants. Une 2èmé étape qui devrait se terminer encore par un sprint massif avec un faux plat montant boulevard Gambetta « Les Champs Elysées » de Saint Quentin .