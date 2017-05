4jours de Dunkerque : Beauvais / Amiens Étape 3

Si pour les Beauvaisiens, le départ des 4 Jours de Dunkerque « GP des Hauts de France 2017 » de la Place Jeanne Hachette est une première, coté Amiens certains leaders des 4 Jours de Dunkerque y furent remarqués comme en 1972 Noel Van Tyghem lors de l’étape Mers les Bains/Amiens. Ou encore en 1997, lors de l’étape Amiens Gravelines victoire de Jeroen Blijlevens, et aussi en 98 avec un Audruicq / Amiens dominé par Jan Svorada.

Programme :

Sprints : 3 : km 39.6 , km 119.1, km 141.3

GPMt : 4 : km 19.1, km 30.5, km 76 ,km 138

Pour cette 3ème étape et seconde journée dans l’ex-Picardie , le peloton s’élancera de Beauvais et des bords des rives du Thérain, par un départ promenade de 4.4km.

Très vite par Savignies il sera question d’aller chercher les premiers GPMts. Avec le Crillon, Martincourt GPM1, km 19.1 et Therines, St Maur GPMt2 km 30.5. Et très vite d’arriver sur le 1er Point chaud du jour à Grandvilliers Sprint1, km 39.6.

Par Brassy, Fleury, Conty le peloton arrivera très vite sur le 3ème GPMt du jour jugé à Croissy km 76.

Une fois le ravitaillement de Cormeilles (km 76.1), la course devrait monter en puissance avec la traversée de Breteuil (km86.5), Thory ( km 113,8), afin d’arriver au Sprint N°2 km 119,1.

A 33 bornes de l’arrivée « directe » sur Amiens, il faudra après la traversée d’Ailly sur Noye (km 129) aller chercher le GPMt N°4 de Cottenchy km 138, puis très vite le 3ème Sprint de Sains en Amienois (km 141.3). L’arrivée s’effectuant Mail Albert 1er sur le coup de 16h20.

L’avis de l’ami Joel Huysman Vice-Président des 4 Jours :

« 3ème étape dont le départ sera donné de Beauvais, avec une première dans l’Oise pour les 4 Jours de Dunkerque. Très belle place Jeanne Hachette, et après un passage en promenade devant la Cathédrale en route pour l’étape la plus courte de la 63ème édition. Une étape elle aussi vallonée, avec quatre Prix des Monts et une superbe arrivée à Amiens, rue Albert 1er. Je pense au final que nous allons nous diriger vers le 3ème Sprint de la semaine. »