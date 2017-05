4jours de Dunkerque : Marck en Calaisis/Le Portel Étape 4

Longeant la Manche dès Marck en Calaisis, et Calais Sprint 1 (km 21,8), le peloton et rescapés de cette 63ème édition se dirigeront vers le circuit du Cap Blanc Nez long d’une trentaine de bornes. Avec, dans un décor de rêve, le passage sur le Cap Blanc Nez : GPMt1 km 42, et dans l’intervalle le Sprint 1 de Coquelles km 37.1.

Programme :

Sprints : 3 : km 21,8. km 37,1 et km 52,2

GPMt : 6 : km 42, km 99,8. km 112,3. km 127,5. km142,7. et km157.9

Puis direction le boulonnais Peuplingues (km 52,2) Sprint N°2 ,Wissant, Audresselles, Wimille (km79,4),La Capelle les Boulogne. St Léonard /Herquelingue GPMt N°2 km 99.100.

En attendant le circuit final et les traversées de Hesdigneul, St Etienne au Mont et l’entrée du circuit final km 111,1. A 55km de l’arrivée arriva la surprise du chef avec le GPMt 3 de St Etienne au Mont km 112,3 menant à Ecault et à Le Portel km120 avec un premier passage sur la ligne. Là, 3 tours d’un circuit long de 15,2km attendront les coureurs avec comme attraction trois autres passages sur le sommet de St Etienne au Mont avec ces passages à 13% GPMt 4 : km 127, 5.GPMt5 :km142,7. GPMt6 km157.9.

L’arrivée Avenue de Béthune en faux plat montant sera prévue vers 16h30

L’avis de l’ami Joel Huysman Vice-Président des 4 Jours :

« Après un long transfert, départ de Marck en Calaisis pour cette 4ème étape. Un superbe terrain de jeu le long de la cote ...Avec la fameuse montée du Cap Blanc Nez...Des paysages magnifiques. Puis on bifurquera à Wimereux pour l’intérieur des terres, pour retrouver après de nombreuses années la montée d’Herquelingue avant les trois tours du circuit final. Dont les quatre ascensions difficiles de Saint Etienne au Mont. Très belle arrivée en faux plat montant avenue de Béthune à Le Portel »