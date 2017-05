4jours de Dunkerque : Boeschepe / Cassel Étape 5

Programme :

Sprints : 3 : km 88.8 , km 132.6, km161.8

GPMts : 9 : km 4,1 . km 5.9, km 15.9, km 114.4 km 120.2 , km 143.6, km 149.4,km 172,8, km 178.6.

Ces trois GPMts passés, tout le monde se dirigera vers le circuit de Cassel km58. Un circuit de Cassel long de 14.6km et à effectuer huit fois. Cassel, qui une fois encore, risque de sceller définitivement le succès final pour un candidat à la succession de Bryan Coquard (Direct Energie).

L’avis de l’ami Joel Huysman Vice-Président des 4 Jours :

« Voilà les choses sérieuses. L’étape mythique, départ du charmant village de Boeschepe et déjà deux ascensions au Mont des Cats ceci dans les six premiers kilomètres et le Mont Noir dans la foulée. Après un 3ème passage à Boeschepe cap sur Cassel. Avec les huit tours de circuit et les dix huit ascensions neuf par les pavés de la route de Dunkerque et neuf par l’avenue Achille Samyn avec six GMts et l’énorme foule des spectateurs. Arrivée sur les pavés de la Grand Place de Cassel, le maillot rose sera bien ancré pour le final des 4 Jours. Un grand pas sera franchi »