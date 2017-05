Le direct des 4 Jours de Dunkerque

Mais pour les autres ceux qui sont absents de la région, qui ne sont pas devant le petit écran et qui se posent la question : « Comment peut-on suivre l’épreuve et vibrer aux accélérations du peloton », sur le web, sur les smartphones, sur les tablettes...ils pourront suivre tous les jours la course en direct.

Créée il y a juste un an, suite à la volonté de Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, Président de la Communauté urbaine, Corsairetv est arrivée à l’abordage. Avec dans les tuyaux des spécialistes : tout d’abord Laurent Galet réalisateur issu de l’ex Opal TV et fort d’une longue expérience pour Canal + et BeinSport, mais aussi quatre journalistes dont Fabrice Beder le « Mr Sport » de l’ex chaine maritime. Dans la musette des projets et surtout une implication sur les événements sportifs de « haut niveau ». Alors quoi de plus naturel pour cette équipe de se retrouver, dans les premières semaines, impliqués dans les 4 jours 2016. Pour Fabrice Beder ce coup d’essais fut un coup de maitre : « Vous savez, pour cette 1ère année, nous avons enregistré plus de 10 000 connexions /Jours ! »

Avec Fabrice Beder, Nico Mattan vibrez les 90 dernières minutes des 4 jours de Dunkerque 2017 en direct sur le web !

Cette année la bande de corsairetv se donne les moyens. Nous produisons les images que nous relayons à Eurosport et Wéo. Du 9 au 14 Mai, grâce à www.corsairetv.fr vous vivrez de chez vous, au bureau, dans votre jardin sur le bord de la route en attendant la meute, les 90 dernières minutes de chaque étape de la 63 ème édition des 4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France. Mardi 9 Mai dès 15h00 : Dunkerque - Iwuy

Mercredi 10 Mai dès 15h00 : St Quentin - St Quentin

Jeudi 11 Mai dès 14h45 : Beauvais - Amiens

Vendredi 12 Mai dès 15h00 : Marck - Le Portel

Samedi 13 Mai dès 15h45 : Boeschepe - Cassel

Dimanche 14 Mai dès 15h30 : Coudekerque-Branche - Dunkerque

Aux manettes Fabrice Beder Journaliste, à Corsairetv « C’est une belle aventure que nous voulons partager ». Pour ce quarantenaire, qui fit les beaux jours de la Télé Locale dunkerquoise ID7, et d’Opal TV, les retrouvailles avec l’ex champion belge Nico Mattan est fortement attendue. Car le sympathique et jovial Nico Mattan (45ans), qui nous a étonné aux cotés de Fabrice Beder lors des 4 jours de Dunkerque dès deux dernières éditions, est très attendue. Le flandrien pour la troisième année amènera son expérience et son vécu pour la chaine Corsaire TV le tout avec beaucoup d’humour et de sensibilité. Dégageant un large sourire Fabrice Beder raconte...les bons moments passés aux cotés du « célèbre Nico » : « Nico est arrivé consultant chez nous il y a deux ans. C’est le Président du Dunkerque Littoral Cyclisme Laurent Thirionet qui devait être avec nous. Mais voilà, une indisponibilité de dernière minute l’a empêché d’être des nôtres. Et c’est lui qui nous a conséillé Nico ». Si chez la grande sœur les Jacky Durand et Richard Virenque assurent le spectacle devant le micro, que dire de la paire Beder/Mattan « La bonne humeur, et les explications du flandrien vous mettent tout de suite dans l’ambiance » L’ex poisson pilote de VDB, s’exprimant sans retenues. « Nous avons déjà vécu de grands moments à l’antenne...comme la saison dernière : tous les flandriens dans la course habitaient près de chez lui Il les connaissait tous ». Ou encore lorsque lors d’un direct Fabrice Beder lui demanda en regardant sur le petit écran de contrôle la meilleure façon d’aborder un rondpoint par la droite ou par la gauche. La réponse de l’ex vainqueur de Gand Wevelgem fut surprenante : « Regardes bien Fabrice, là sur notre image il faut faire le bon choix, sinon les autres vont se faire « baiser » ».

Alors rendez vous sur le web dès mardi 15h pour la 1ère étape avec un tandem « Beder/Mattan » qui va bien.