Jens Debusschere lance les 4 Jours de Dunkerque

Dés l’entame, les hostilités ont été déclenché par 3 coureurs Loîc Chétout, Cofidis, Jérémy Cabot, Roubaix Lille Métropole et Martyn Irvine, l’irlandais de l’équipe Aqua blue sport. Ces 3 courageux dont l’avance à culminé à 9 mn, se sont fait reprendre au kilométre 155 juste avant le secteur pavé numéro 3 de Thun Leveque.

Dés lors les grosses équipes ont embrayé pour controler la course pour leurs sprinters, la FDJ pour Arnaud Démare, les Lotto pour Debusschere, Roompot pour Ligthart, Direct Energie pour Boudat et Wanty pour Napolitano. Sur ce 3éme secteur pavé c’est Heinrich Hausler, Barhain qui est sorti en tête légérement détaché devant les 2 nordistes spécialistes de Paris Roubaix Florian Sénéchal et Adrien Petit.

Mais voila une chute monumentale a mis par terre, à 22km de la banderole une quinzaine de coureurs. Cette chute, intervenu à l’avant du peloton sur une belle route en ligne droite, à bloqué et retardé, les trois quart des compétiteurs, dés lors ce fut la débandade pour tout le monde, les coureurs et bien sur dans les voitures suiveuses ou chacun à fait ses comptes. A l’avant nous retrouvons 50 coureurs puis un second groupe de 30 unités. Pour le reste environ la moitié des partants le classement général est perdu, parmi les grands malchanceux on peut cité le grand favori Arnaud Démare FDJ, Damanio Cunego NIP et Alexis Gougeard ALM, qui sont ce soir à plus de 7mn.

Le sprint lancé au 300 m par Romain Cardis ne fut qu’une formalité pour Debusschere LTS qui devance dans l’ordre Marc Sarreau FDJ et Clement Venturini COF.

Les nordistes très en vu à l’avant de la course :

On à pu voir Adrien Petit DEN 5éme, Rudy Barbier ALM 7éme, Jérémy Lecrocq RLM 11éme, l’équipe Cofidis qui est passé à travers les gouttes avec 7 coureurs dans le premier peloton, un excellent Christophe Masson WVA, qui arrive pour la gagne, sans oublier Steven Tronet ADT, qui termine à 28 secondes du vainqueur.

Vivement demain pour la seconde étape, Saint Quentin-Saint Quentin 169,600km, ou de nombreux coureurs battus aujourd’hui voudront prendre leurs revanche. Départ 12h15. Arrivée vers 16h20.

Classement Étape 1 :

1 DEBUSSCHERE Jens 41 LTS 04:34:40 10

2 *SARREAU Marc 38 FDJ MT 6

3 *VENTURINI Clément 72 COF MT 4

4 NAPOLITANO Danilo 142 WGG MT

5 PETIT Adrien 7 DEN MT

6 VERMELTFOORT Coen 118 RNL MT

7 JANS Roy 153 WVA MT

8 *CARDIS Romain 3 DEN MT

9 BENFATTO Marco 55 AND MT

10 *BARBIER Rudy 13 ALM MT

Classement général :



1 DEBUSSCHERE Jens LTS en 4h34'30''

2 * SARREAU Marc FDJ 4

3 * VENTURINI Clément COF 6

4 NAPOLITANO Danilo WGG 10

5 PETIT Adrien DEN MT

6 VERMELTFOORT Coen RNL MT

7 JANS Roy WVA MT

8 * CARDIS Romain DEN MT

9 BENFATTO Marco AND MT

10 * BARBIER Rudy ALM MT

Classement par points :

1 DEBUSSCHERE Jens LTS 20 pts

2 * SARREAU Marc FDJ 17

3 * VENTURINI Clément COF 15

4 NAPOLITANO Danilo WGG 13

5 * CHETOUT Loïc COF 12

Classement du meilleur grimpeur :

1 CABOT Jérémy RLM 3 pts

2 IRVINE Martyn ABS 2

3 * CHETOUT Loïc COF 1

Classement des rushs :

1 * CHETOUT Loïc COF 13 pts

2 IRVINE Martyn ABS 8

3 CABOT Jérémy RLM 6

Classement du meilleur jeune :

1 SARREAU Marc FDJ en 4h34'34''

2 VENTURINI Clément COF 2

3 CARDIS Romain DEN 6

4 BARBIER Rudy ALM MT

5 LECROQ Jérémy RLM MT

Classement par équipes :

1 Cofidis, Solutions Credits en 13h44'00''

2 Direct Energie MT

3 Wanty - Groupe Gobert MT

4 Wb Veranclassic Aquality Protect MT

5 Roompot - Nederlandse Loterij MT