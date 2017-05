Arnaud Démare remet les pendules à l'heure.

Scénario habituel dans le déroulement de la course, avec une échappée de 5 coureurs parti dés le troisième kilomètre, Alexis Gougeard ALM, Insausti Irastorza l’espagnol TBM, l’italien Vendrame AND, Tim Ariesen le néerlandais RNL et Jonas Rickaert le belge de service de l’équipe SVB. Ces 5 courageux qui ont compté un maximum de 7mn30, seront repris à 9 km du but, comme quoi la leçon d’hier à porté ses fruits, malgré la résistance de Vendrame AND, sous l’impulsion des équipes Delko et de l’Armée de terre dans un premier temps, puis de Cofidis et WB Veranclassic. Dés lors sauf incident le sprint devenais inévitable, la FDJ entra en action 4 km avant l’arrivée, très bien emmené par ses équipiers avec un Cimolai Davide, comme dernier poisson pilote, Arnaud Démare s’impose aisément en faux plats montant de 2 longueurs, devant le maillot rose Debusschere LTS et Rudy Barbier ALM qui complète à la 3éme place le podium.

Les nordistes excellents depuis le départ :

Parmi les 98 coureurs qui ont franchi la ligne dans le même temps que le vainqueur on retrouve en dehors de Arnaud Démare 1ér et Rudy Barbier 3éme, les nordistes Steven Tronet ADT qui termine dans le top dix ,9éme, Jerémy Lecrocq RLM 13 éme, Adrien Petit DEN à la 30éme place, en 37éme position on retrouve Sénéchal COF et Christophe Masson 53 éme.

Au classement général Jens Debusschere renforce avec les bonifications sa première place, il devance Marc Sarreau FDJ de 10s, 3éme Rudy Barbier ALM a 12s, 4éme Clément Venturini COF à 12 s et 5éme Danilo Napolitano WGG de 16s. Dans le même temps on retrouve A Petit, Ch Sénéchal et C Masson, S Tronet étant un peu en retrait à 42s, tous ces nordistes conservant une chance de monter sur le podium à Dunkerque Dimanche soir. L’équipe Cofidis toujours au avant poste est 2éme aux classement général dans le même temps que la première, Ag2r La Mondiale.

Demain Jeudi 11 Mai, 3éme étape, Beauvais- Amiens 152km900, départ 12h 35 avec un grand favori Arnaud Démare qui sera sur ses terres comme aujoud’hui.

Classement Étape 2 :

1 DEMARE Arnaud FDJ les 169,6 km en 3h58'59'' (b : 10'')

2 DEBUSSCHERE Jens LTS MT (b : 6'')

3 *BARBIER Rudy ALM MT (b : 4'')

4 NAPOLITANO Danilo WGG MT

5 DUMOULIN Samuel ALM MT

6 *YSSAAD Yannis ADT MT

7 *VAN DER HOORN Taco RNL MT

8 NAESEN Oliver ALM MT

9 TRONET Steven ADT MT

10 *HOFSTETTER Hugo COF MT

Classement général :

1 DEBUSSCHERE Jens LTS en 8h33'23''

2 *SARREAU Marc FDJ 10

3 *BARBIER Rudy ALM 12

4 *VENTURINI Clément COF MT

5 NAPOLITANO Danilo WGG 16

6 JANS Roy WVA MT

7 *LECROQ Jérémy RLM MT

8 NAESEN Oliver ALM MT

9 DUPONT Timothy VWC MT

10 DUMOULIN Samuel ALM MT

Classement par points :

1 DEBUSSCHERE Jens LTS 37 pts

2 NAPOLITANO Danilo WGG 26

3 *BARBIER Rudy ALM 21

4 DEMARE Arnaud FDJ 20

5 *SARREAU Marc FDJ 17

6 *VENTURINI Clément COF 15

7 *RICKAERT Jonas SVB 12

8 *CHETOUT Loïc COF 12

9 JANS Roy WVA 11

10 DUMOULIN Samuel ALM 11

Classement des rushs :

1 *RICKAERT Jonas SVB 17 pts

2 *ARIESEN Tim RNL 14

3 *VENDRAME Andrea AND 11

4 *INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander TBM 3

Classement du meilleur grimpeur :

1 *ARIESEN Tim RNL 10 pts

2 *VENDRAME Andrea AND 9

3 *RICKAERT Jonas SVB 5

4 CABOT Jérémy RLM 3

5 IRVINE Martyn ABS 2

6 *CHETOUT Loïc COF 1

Classement du meilleur jeune :

1 SARREAU Marc FDJ en 8h33'33''

2 BARBIER Rudy ALM 2

3 VENTURINI Clément COF MT

4 LECROQ Jérémy RLM 6

5 VAN DER HOORN Taco RNL MT

6 TURGIS Anthony COF MT

7 KIRSCH Alex WVA MT

8 SENECHAL Florian COF MT

9 CARDIS Romain DEN MT

10 DUQUENNOY Jimmy WVA MT

Classement par équipes :

1 Ag2r La Mondiale en 25h40'57''

2 Cofidis, Solutions Credits MT

3 Wb Veranclassic Aquality Protect MT

4 Direct Energie MT

5 Wanty - Groupe Gobert MT

6 Roompot - Nederlandse Loterij MT

7 Lotto Soudal MT

8 Delko Marseille Provence Ktm MT

9 Fortuneo - Vital Concept MT

10 Roubaix - Lille Metropole 38

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet