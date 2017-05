Caudry : Hugo Petit comme toujours.

Dans le secteur pavé une cassure provoquée par le leader Hugo Petit va voir la bonne échappée se former avec Jérôme Danel,Pablo Daffini et Tristan Poucet, se relayant sans arrière pensées le quatuor va pouvoir se disputer la victoire et là Hugo Petit l'emporte et consolide sa première place au Général.

Classement : 1 PETIT Hugo ARRAS VC 1:00:20 1:00:20

2 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 1:00:20 ''

3 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT 1:01:32 0:01:12

4 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE 1:01:32 ''

5 LEROUX Allan UV PINON ANIZY 1:02:29 0:02:09

6 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE 1:04:49 0:04:29

7 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES. 1:07:12 0:06:52

8 DELMARRE Antoine CL BARLIN 1:07:12 ''

9 VAN WYSSEK Anaick UV FOURMIES 1:07:12 ''

10 LEROY Clément UC SOLREZIENNE 1:07:12 ''

11 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE Minime 1:07:12 ''

12 MARCHAND Elouan VC RETHEL Minime 1:07:31 0:07:11

13 DELATTRE Hugo ARRAS VC Minime 1:07:43 0:07:23

14 DECROUY Gaël UV PINON ANIZY Minime 1:07:50 0:07:30

15 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS Minime 1:12:39 0:12:19

16 PINCHON Mattéo CSC FERRIEROIS Minime 1:20:05 0:19:45

17 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS Minime 1:20:05 ''

18 GEOFFROY Antoine UV PINON ANIZY Minime 1:20:21 0:20:01