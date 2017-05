Caudry : Timothée Laleu au sprint

Pour cette étape les conditions climatiques n'auront pas aider les coureurs c'est sous la pluie fine et le vent que les cadets auront fait la majeure partie de l'épreuve avec en prime un secteur pavé.

Là aussi les plus costauds qui sont généralement les plus chanceux ont vite émergé du peloton, à l'avant sous l'impulsion de Timothée Laleu,déjà en vue dimanche dernier lors de l'Interrégion, va à la faveur du passage pavé naître l'échappée du jour. Se retrouvent avec lui Axel Huens, Sullivan Leroy (leader du Tour). Derrière un groupe de six hommes tentera bien de revenir, le retard ne sera jamais important mais ils ne parviendrons pas à reprendre le trio de tête.

Les pronostiques plaçaient Axel Huens comme probable vainqueur mais Timothée Laleu en lançant le sprint de loin va l'emporter devant le Saint-Quentinois et Sullivan Leroy, à 31'' Simon Rifflet prend le meilleur sur ses compagnons de contre.

Sullivan Leroy reste en tête du Classement à l'issue de cette manche.

Prochain rendez-vous le 14 à Fontaine au Pire.