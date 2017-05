Les sprinters piégés par le jeune Benjamin Thomas à Amiens.

C’est à proximité de la cathédrale saint Pierre de Beauvais que les cyclistes partiront, avec au menu 4 prix des monts et 3 points chauds pour rejoindre le Mail Albert 1er à proximité du cirque à Amiens, un parcours vallonné au milieu de la verdure, une distance courte avec certainement une course nerveuse » Propos de Joel Huysman vice-président des 4 J.

Départ donné à 12h35 à 144 coureurs, place Jeanne Hachette, avec un nom de favori qui revient sur toute les lèvres, l’enfant du pays Arnaud Démare. L’échappée matinale partie au km 20, concerne cette fois ci, 7 coursiers, qui ont compté un maximum de 3mn30. On y retrouve Andréa Vendrame et son équipier Raffaelo Bonusi AND, Brice Feillu FVC le mieux classé au classement général à 42 s, le picard Guillaume Levarlet WGG, Thibault Ferasse ADT, Flavien Dassonville AUB et Jérémy Cabot RLM. Les écarts contrôlés par les équipes les plus concernées la FDJ pour la victoire d’étape et les Lotto pour le classement général, n’a jamais pris de proportions importantes. A 40 km de la banderole l’équipe Direct Energie profitant d’un fort vent de travers s’est portée à l’avant, ce qui à eu pour effet de casser le peloton en 5 morceaux, rejetant dans le 3éme le leader Debusschére. Profitant de la traversée d’une zone boisée les 3 premières bordures se sont regroupées, pour former un premier peloton fort de 80 unités. Les échappées étant repris à 30 km de l’arrivée, la course est devenue comme annoncée très nerveuse avec une attaque de Sylvain Chavanel à 14km du but bientôt rejoint par Vantomme WVA et Thomas ADT. A 2 km de la banderole le peloton est sur les talons de l’échappée, ce qui fait relever Chavanel mais pas les autres qui insistent, pour aboutir avec une formidable victoire du jeune Benjamin Thomas ADT, 21 ans qui franchit la ligne avec quelques longueurs d’avance sur les sprinters, ce qui fait la 53éme victoires d’un coureur français pour 2017.

Le podium est complété par Niccolo Bonifazio TBM qui termine second et Arnaud Démare FDJ 3éme. Au classement général Jens Debusschere conserve sa tunique rose.

Les nordistes toujours très en vue dans une étape très spectaculaire, digne des grandes courses du Worl-tour.

Outre Arnaud Démare 3éme, Jérémy Lecrocq RLM est 5éme, Rudy Barbier ALM 6éme, puis dans le premier peloton dans le même temps que le vainqueur, ont retrouvent Adrien Petit DEN 19éme, Christophe Masson, WVA 20éme, Steven Tronet ADT 21éme et Florian Sénéchal COF 35éme, l’équipe Cofidis avec comme leader Clement Venturini 4éme, est toujours en embuscade à 12 s du maillot rose.

Demain 4éme étape direction la côte d’Opale. Marck en Calaisis- Le Portel, 166km500. Départ 12h15 arrivée vers 16h30.

Classement Étape 3 :

1 *THOMAS Benjamin ADT en 3h29'00'' (b : 10'')

2 *BONIFAZIO Niccolo TBM MT (b : 6'')

3 DEMARE Arnaud FDJ MT (b : 4'')

4 JANS Roy WVA MT

5 *LECROQ Jérémy RLM MT

6 *BARBIER Rudy ALM MT

7 CANOLA Marco NIP MT

8 *VAN LERBERGHE Bert SVB MT

9 KREDER Raymond RNL MT

10 *RICKAERT Jonas SVB MT

Classement général :

1 DEBUSSCHERE Jens LTS en 12h02'23''

2 *SARREAU Marc FDJ 10

3 *BARBIER Rudy ALM 12

4 *VENTURINI Clément COF MT

5 CHAVANEL Sylvain DEN 13

6 VANTOMME Maxime WVA 14

7 DUMOULIN Samuel ALM 15

8 JANS Roy WVA 16

9 *LECROQ Jérémy RLM MT

10 NAESEN Oliver ALM MT

Classement par points :

1 DEBUSSCHERE Jens LTS 37 pts

2 DEMARE Arnaud FDJ 35

3 *BARBIER Rudy ALM 31

4 NAPOLITANO Danilo WGG 26

5 JANS Roy WVA 24

6 *THOMAS Benjamin ADT 20

7 *VENTURINI Clément COF 19

8 *LECROQ Jérémy RLM 19

9 *RICKAERT Jonas SVB 18

10 *SARREAU Marc FDJ 17

Classement des rushs :

1 *VENDRAME Andrea AND 9 pts

2 CABOT Jérémy RLM 9

3 FEILLU Brice FVC 8

4 CHAVANEL Sylvain DEN 7

5 DASSONVILLE Flavien AUB 4

Classement du meilleur grimpeur :

1 *VENDRAME Andrea AND 17 pts

2 CABOT Jérémy RLM 10

3 *ARIESEN Tim RNL 10

4 *RICKAERT Jonas SVB 5

5 CHAVANEL Sylvain DEN 3

Classement du meilleur jeune :

1 SARREAU Marc FDJ en 12h02'33''

2 BARBIER Rudy ALM 2

3 VENTURINI Clément COF MT

4 LECROQ Jérémy RLM 6

5 VAN DER HOORN Taco RNL MT

Classement par équipes :

1 Wb Veranclassic Aquality Protect en 36h07'57''

2 Ag2r La Mondiale MT

3 Cofidis, Solutions Credits MT

4 Direct Energie MT

5 Wanty - Groupe Gobert MT

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet