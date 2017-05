Coup double pour Chavanel au Portel.

Vendredi 12 Mai 2017. 4ème étape des 4 jours de Dunkerque/ Grand prix des Hauts de France. Marck en Calaisis- Le Portel, 165km500. Départ donné à 12H15.

141 coureurs se sont élancés, après le forfait ce matin de Thomas Boudat DEN et Alexis Gougeard ALM tous les deux victimes de la chute de la 1ère étape, par un temps estival, avec un vent soufflant assez fort, pour un périble le long de la côte d’opale par le Cap blanc nez avec au menu les monts d’Herquelinghe et celui de Saint Etienne au Mont à couvrir 4 fois.

Dès le 3ème kilomètre 3 coureurs se sont isolés à l’avant, Chun Kai Feng TBM, Luca Pacioni AND et Kevin Le Cunff AUB, pour se retrouver à 2, Le Cunff se faisant assez vite distancer. Après avoir compté un écart maxi de 8 mn, les équipes des favoris se sont mises en place, on à pût remarqué dans un premier temps les AG2R ,puis Direct Energie et Wanty, ce qui à conduit la reprise des hommes de tête à 30 km de la banderole. Avec l’ascension à 4 reprises de St Etienne au Mont, 1150m de long avec une moyenne de 9,5% les choses sérieuses se sont vite décantées, avec comme effet immédiat un peloton coupé en 2 rejetant à l’arrière le leader Debusschere LTS. Il fallut la dernière montée à 9km de l’arrivée pour voir les plus forts, 10 coureurs s’ isolér pour ne plus être rejoint, 2 Cofidis, Venturini et Sénéchal, 2 AG2R, Dumoulin et Naesen, 2 Delko Marseille Finetto et Fernandés, Konovalovas FDJ, Chavanel Direct Energie, Bonnamour Fortuneo et Armée de la formation Lotto. A 5km du but Chavanel décidément intenable depuis 2 jours, place un démarrage et termine en finisseur pour triomphée avec 5 secondes d’avance sur ses poursuivants devant un nombreux public. Dumoulin ALM et Venturini COF compléte le podium dans l’ordre à la seconde et 3ème place.

Les Nordistes toujours au top.

A Petit DEN, termine 11ème dans le 1er groupe derrière l’échappée à 21s, puis dans le même temps à la 17ème place J Lecroq RLM et S Tronet 25ème suivi en 33éme position de C Masson WVA. Cofidis pour sa part à repris la 1ère place par équipe.

Au classement général, Sénéchal occupe la 4ème place à 18s ensuite on retrouve Lecroq 8ème et Petit 10ème, dans le même temps à 18 secondes.

Le patron des 4jours s’appelle Sylvain Chavanel, DEN 37 ans « mimosa » réalisera t’il la passe de trois après ces victoires acquises en 2002 et 2004. Verdict demain avec l’étape reine de ces 4 jours et les 8 tours prévus du « géant des Flandres » le Mont Cassel, 2 ascensions sont au menu à chaque tour. Arrivée prévue au 9ème passage sur la ligne vers 17h.

Classement Étape 4 :

1 CHAVANEL Sylvain DEN les 166,5 km en 4h27'17" (moy. 37,376 km/h) (b : 10'')

2 DUMOULIN Samuel ALM 5 (b : 6'')

3 *VENTURINI Clément COF MT (b : 4'')

4 FINETTO Mauro DMP MT

5 *BONNAMOUR Franck FVC MT

6 ARMEE Sander LTS MT

7 KONOVALOVAS Ignatas FDJ MT

8 *SENECHAL Florian COF MT

9 FERNANDEZ Delio DMP MT

10 NAESEN Oliver ALM 8

Classement général :

1 CHAVANEL Sylvain DEN en 16h29'43''

2 *VENTURINI Clément COF 10

3 DUMOULIN Samuel ALM 11

4 *SENECHAL Florian COF 18

5 ARMEE Sander LTS MT

6 NAESEN Oliver ALM 21

7 VANTOMME Maxime WVA 32

8 *LECROQ Jérémy RLM 34

9 CANOLA Marco NIP MT

10 PETIT Adrien DEN MT

Classement par points :

1 DEBUSSCHERE Jens LTS 37 pts

2 DEMARE Arnaud FDJ 35

3 *VENTURINI Clément COF 34

4 *BARBIER Rudy ALM 31

5 DUMOULIN Samuel ALM 29

6 NAPOLITANO Danilo WGG 26

7 CHAVANEL Sylvain DEN 24

8 JANS Roy WVA 24

9 *THOMAS Benjamin ADT 20

10 *LECROQ Jérémy RLM 19

Classement des rushs :

1 FENG Chun Kai TBM 21 pts

2 *PACIONI Luca AND 17

3 LE CUNFF Kévin AUB 4

4 ARMEE Sander LTS 3

5 BACKAERT Frederik WGG 3

Classement du meilleur grimpeur :

1 *VENDRAME Andrea AND 17 pts

2 *PACIONI Luca AND 11

3 CABOT Jérémy RLM 10

4 *ARIESEN Tim RNL 10

5 FENG Chun Kai TBM 9

Classement du meilleur jeune :

1 VENTURINI Clément COF 16:29:53

2 SENECHAL Florian COF 8

3 LECROQ Jérémy RLM 24

4 VAN DER HOORN Taco RNL MT

5 TURGIS Anthony COF MT

Classement par équipes :

1 Cofidis, Solutions Credits en 49h30'19''

2 Delko Marseille Provence Ktm MT

3 Direct Energie 11

4 Fortuneo - Vital Concept 16

5 Wb Veranclassic Aquality Protect 32

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet