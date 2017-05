Ignatas Konovalovas vainqueur de l'étape de Cassel

Samedi 13 Mai 2017. 5ème étape des 4 jours de Dunkerque / Grand prix des Hauts de France. Boeschepe - Cassel 166km500. Départ donné à 12H25, 2 passages au Mont des Cats , un 3ème prix des monts, au Mont Noir, avant d’aborder les pentes du « géant des flandres » le Mont Cassel, pour un circuit de 14km600 à couvrir 8 fois et 2 ascensions à chaque tour. Arrivée prévue au 9ème passage.

136 coureurs ont répondu aux ordres du starter et se sont élancés dans l’étape reine de ces 4j. Des les premiers kilomètres les ardeurs du peloton sont ralenties par les 2 ascensions du mont des Cats et celle du mont Noir. Il fallut attendre le kilomètre 60 pour voir 15 coureurs se détacher, et malgré le tempo des équipiers de Direct Energie rapidement compter 3mn au 4ème passage après 120 km. Des le premier tour sur le « Géant des flandres » devant plusieurs milliers de spectateurs, ce fût l’écrémage avec de nombreuses attaques venant de l’arrière. Avec l’envolée de 11 coureurs, dont F Sénéchal COF, A Petit DEN, J Duval FDJ, D Cunego NIP, S Dumoulin ALM, sont parmi les plus actifs, l’avance des fuyards fond comme neige au soleil .

A 30 km de la banderole D Gaudin ADT qui fait partie du premier peloton , s’isole à l’avant pour prendre 20s, le 2ème peloton accuse à cet instant 35s de retard est le reste des favoris composé, de 27 coureurs se rapproche à 45s de l’homme de tête, pour tous les autres c’est la débandade. A 20 km de la ligne tout rendre dans l’ordre avec un regroupement général des favoris et on aperçois à cet instant de nombreux coureurs de l’échappée distancés. Dans le dernier tour, on retrouve à l’avant, 11 rescapés, très rapidement les choses évoluent, avec tout d’abord une attaque de Riblon et Naesen ALM à 5 km, repris par S Armée LTS et C Venturini COF et par le futur vainqueur I Konovalovas FDJ. S Chavanel un peu isolé dans les derniers kilomètres est battu comme le reste des échappés. Konovalovas ancien vainqueur des 4 jours en 2015,place un démarrage sous la flamme et s’impose devant S Armée LTS à 3s, O Naesen ALM et C Venturini COF dans le même temps.

Au Classement Général, Venturini endosse le maillot rose de leader devant Armée à 2s et Naesen à 7s.

Chez les coureurs nordistes, beaucoup n’ont pas démérité, on été vu à l’avant A Petit, F Sénéchal et C Masson. Au classement général Sénéchal est 7ème, A Petit 16ème et S Tronet en 20ème position. Les lauriers vont ce soir à l’équipe Cofidis d’Alain Deloeuil, avec la premiére place de Venturini au Général. Cofidis est également leader par équipe, devant Ag2r et pour être complet, Venturini est premier chez les jeunes devant son coéquipier Sénéchal.

Dimanche 14 Mai 2017 dernière étape la 6éme. Coudekerque- Dunkerque 160km900.

Classement Étape 5 :

1 KONOVALOVAS Ignatas FDJ les 188,4 km en 4h52'26" (moy. 38,655 km/h) (b : 10'')

2 ARMEE Sander LTS 3 (b : 6'')

3 NAESEN Oliver ALM MT (b : 4'')

4 *VENTURINI Clément COF MT

5 FINETTO Mauro DMP 11

6 LIGTHART Pim RNL 32 (b : 2'')

7 CHAVANEL Sylvain DEN 44

8 RIBLON Christophe ALM MT

9 DASSONVILLE Flavien AUB 49

10 PICHON Laurent FVC 55

Classement général :

1 *VENTURINI Clément COF en 21h22'22''

2 ARMEE Sander LTS 2

3 NAESEN Oliver ALM 7

4 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 21

5 CHAVANEL Sylvain DEN 31

6 FINETTO Mauro DMP 42

7 *SENECHAL Florian COF 01:19

8 FILOSI Iuri NIP 01:29

9 LIGTHART Pim RNL MT

10 PICHON Laurent FVC 01:42

Classement par points :

1 *VENTURINI Clément COF 47 pts

2 DEBUSSCHERE Jens LTS 37

3 DEMARE Arnaud FDJ 35

4 CHAVANEL Sylvain DEN 33

5 *BARBIER Rudy ALM 31

Classement des rushs :

1 ISTA Kevin WVA 10 pts

2 MADRAZO Angel DMP 9

3 *VENDRAME Andrea AND 8

4 TURGIS Jimmy COF 8

5 GAUDIN Damien ADT 4

Classement du meilleur grimpeur :

1 *VENDRAME Andrea AND 25 pts

2 CABOT Jérémy RLM 13

3 *ARIESEN Tim RNL 13

4 *PACIONI Luca AND 12

5 MADRAZO Angel DMP 9

Classement du meilleur jeune :

1 VENTURINI Clément COF en 21h22'22''

2 SENECHAL Florian COF 01:19

3 VAN DER HOORN Taco RNL 02:28

4 THOMAS Benjamin ADT 02:44

5 BONNAMOUR Franck FVC 04:21

Classement par équipes :

1 Cofidis, Solutions Credits en 64h11'01''

2 Ag2r La Mondiale 11

3 Direct Energie 02:00

4 Roompot - Nederlandse Loterij 02:15

5 Fortuneo - Vital Concept 03:50