4 Jours de Dunkerque - St Quentin / CFC Condorcet

Cette semaine, les pensionnaires du Centre de Formation Cycliste du lycée Condorcet ont été gâtés par le passage à domicile des "4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts-de-France" et l'étape "Saint-Quentin / Saint-Quentin" de mercredi : Grâce a cet événement, tous ont pu vivre une belle expérience.

En effet, après l'entraînement habituel du mardi, grâce à l'encadrement du Centre et quelques parents, les athlètes du Centre ont fait le déplacement à Cambrai, à 30min de Saint-Quentin, pour découvrir l'envers du décor d'une équipe professionnelle : la Team Direct Energie nous a ouvert ses portes le temps d'une soirée.

Les cadets et juniors St Quentinois ont pu découvrir de l'intérieur et avec visite guidée d'un membre du staff, Blaise, le bus de l'équipe ; le tout nouveau camion "atelier" de l'équipe qui faisait sa 1ère apparition à l'occasion des 4 Jours de Dunkerque, mais également le camion "restauration" qui se déplace régulièrement avec l'équipe. Après cette visite, les coureurs du Team Direct Energie sont venus à notre rencontre pour discuter et prendre des photos avec les jeunes. L'occasion également de revoir Adrien PETIT : En effet cet hiver, il était venu passer un mercredi après-midi sur le vélo avec les coureurs. Un nouveau moment fort pour tous les jeunes du CFC Condorcet !

Le lendemain après-midi, le CFC Condorcet a été convié pour faire une présentation de la structure et une démonstration au niveau de la ligne d'arrivée. Puis ils ont pu suivre la fin de course, les 2 tours finaux et l'arrivée proche de la ligne. Après l'arrivée, les jeunes ont pu aller faire un tour du coté des bus avant de reprendre le chemin du lycée.

La formation au sein du Centre de Formation Cycliste St Quentinois s'effectue au quotidien et via ce type d’événement également.

Cette structure permet aux membres d'allier leur sport, leur passion et leurs études dans les meilleures conditions possibles.