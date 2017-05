Victoire en costaud de Adrien Petit à Dunkerque.

63ème édition des 4 jours de Dunkerque / Grand prix des Hauts de France. Dimanche 14 Mai 2017 6ème étape, Coudekerque-Branche—Dunkerque, 160km900. Avec le traditionnel final de 11 tours sur la digue de Malo.

Le starter à libéré 120 rescapés à 12H25. Pour l’échappée du jour on retrouve à l’avant 10 courageux, Cardis et Petit DEN, Duval Ag2r, Pacher DMP, Ledanois FVC, Filosi NIP le mieux placé au général à 1mn29, De Vries RNL, Napolitano WGG, Spengler WVA et Maldonado AUB. L’écart est maintenu dans des proportions raisonnable par l’équipe Cofidis avec au premier passage sur la ligne 2mn 20, puis les équipes de sprinters viennent préter main forte, pour réduire celui ci et pour préparer le sprint final. Petite frayeur à 50km de l’arrivée avec la traversée d’un animal ( chat ou petit chien) devant le peloton ce qui à pour effet d’entrainer la chute de Turgis COF, heureusement sans conséquence pour l’équipier du leader. A 23 km l’allure rapide sur la digue imposée par les équipes Lotto et Barhain à pour effet de casser le peloton en 2, dès lors les attaques fusent à l’avant et Petit DEN, Duval ALM et De Vries RNL prennent la poudre d’escampette. A 9km de la banderole les 3 ont 55s d’avance sur le premier peloton qui à repris le reste de l’échappée. A 2km500 de la banderole A Petit DEN, place un démarrage pour remporter une belle victoire en solitaire devant une foule conquise par le panache du nordiste. De Vries RNL termine 2ème et Duval ALM prend la 3ème place de l’étape, au classement général Venturini COF conserve le maillot rose et ses 2 secondes d’avance sur le belge de Lotto S Armée et 7s sur le 3ème O Naesen ALM.

86 coureurs ont terminé cette édition très difficile, malgré un temps très favorable, mais le parcours traçé par l’ami Joel Huysman, en particulier les étapes du Portel et celle de Cassel sont restées dans les jambes et ont marqué les organismes.

Dans ce contexte on peut considérer que le bilan des nordistes est remarquable en particulier, toute l’équipe Cofidis de Alain Deloeuil en fin stratége, qui rafle de nombreux lauriers, en premier lieu la victoire avec Venturini , promis à un bel avenir ainsi que F Sénéchal irréprochable sur les 6 étapes, qui termine 7ème au général et bien sur A Petit DEN 12éme au C G, qui est allé chercher une magnifique victoire dans cette dernière journée après avoir beaucoup travaillé pour son leader, S tronet ADT 19ème au C G, C Masson WVA à terminé en bon rang, 37ème après plusieurs étapes au top niveau malgré un léger fléchissement dans celle de Cassel.

Classement Étape 6 :

1 PETIT Adrien DEN 03:34:14 (b : 15'')

2 DE VRIES Berden RNL 15 (b : 8'')

3 DUVAL Julien ALM 18 (b : 5'')

4 *BONIFAZIO Niccolo TBM 37

5 DEHAES Kenny WGG MT

6 VERMELTFOORT Coen RNL MT

7 KREDER Raymond RNL MT

8 *VERMEULEN Emiel RLM MT

9 ISTA Kevin WVA MT

10 *VAN LERBERGHE Bert SVB MT

Classement général final :

1 *VENTURINI Clément COF 24:57:13

2 ARMEE Sander LTS 2

3 NAESEN Oliver ALM 7

4 KONOVALOVAS Ignatas FDJ 21

5 CHAVANEL Sylvain DEN 31

6 FINETTO Mauro DMP 42

7 *SENECHAL Florian COF 01:19

8 FILOSI Iuri NIP 01:26

9 LIGTHART Pim RNL 01:29

10 PICHON Laurent FVC 01:42

Classement par points :

1 *VENTURINI Clément COF 47 pts

2 PETIT Adrien DEN 42

3 DEBUSSCHERE Jens LTS 37

4 DEMARE Arnaud FDJ 35

5 CHAVANEL Sylvain DEN 33

Classement des rushs :

1 FILOSI Iuri NIP 7 pts

2 PETIT Adrien DEN 7

3 *CARDIS Romain DEN 5

4 NAPOLITANO Danilo WGG 5

5 DE VRIES Berden RNL 4

Classement du meilleur grimpeur :

1 *VENDRAME Andrea AND 25

2 *ARIESEN Tim RNL 13

3 *PACIONI Luca AND 12

4 MADRAZO Angel DMP 9

5 ARMEE Sander LTS 6

Classement du meilleur jeune :

1 VENTURINI Clément COF 24:57:13

2 SENECHAL Florian COF 01:19

3 VAN DER HOORN Taco RNL 02:28

4 THOMAS Benjamin ADT 02:44

5 BONNAMOUR Franck FVC 04:21

Classement par équipes :

1 Ag2r La Mondiale en 74h55'26''

2 Cofidis, Solutions Credits 8

3 Direct Energie 01:31

4 Roompot - Nederlandse Loterij 02:01

5 Fortuneo - Vital Concept 03:58