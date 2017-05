Bram Welten, premier Néerlandais au palmarès du GP Criquielion

Un groupe de 33 coureurs s’est dégagé dans la première heure de course et s’est présenté sur le circuit local à Deux-Acren avec une minute et demie sur l’avant-garde du peloton. Parmi ces coureurs détachés, on notait des représentations de 12 des 20 équipes engagées dont de grosses délégations, notamment, des équipes Lotto-Soudal (U23) (Van Gompel, Menten, Planckaert), Metec-TKH (Bouwmans, Krul, De Laat, Sunweb Development (Zepunkte, Nieuwenhuis) et BMC Development (Van Hooydonck, Philipsen, Welten). L’écart est resté maîtrisé autour de la minute par les fuyards dans les circuits locaux.

Douze coureurs de ce groupe, dont les principaux favoris, se sont extraits à 36 kilomètres du but. Un nouveau mouvement a vu sortir neuf coureurs de cette échappée à 30 kilomètres de l’arrivée dans la côte du Denderoordberg à Grammont. Cette même difficulté a servi à une seconde escarmouche de cinq hommes dont Taminiaux, Welten et Dewulf, dans le dernier tour. Le groupe des « neuf » s’est finalement recomposé pour se disputer le sprint final qui a souri à Welten, vainqueur de Paris-Roubaix juniors en 2015, qui a signé son 4e succès de la saison à deux-Acren après ses victoires à Bruxelles-Zepperen, à la kermesse de Templeuve et à la 1ère étape du Tour de Bretagne.

La prochaine manche de la Top-Compétition se déroulera le 4 juin 2017 dans le cadre de « Wavre-Rijmenam », Mémorial Van Coningslo. La Lotto Wallonia Cup Espoirs se poursuivra quant à elle avec le Triptyque Ardennais qui se déroulera du 19 au 21 mai 2017.