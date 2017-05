Trophée Paris Arras Tour : Que la fête soit belle !

Le vainqueur final de cette édition 2017 succédera aux derniers lauréats Aidis Kruopis (Véranda Willems) la saison dernière et Joeri Calleeuw (Vérandas Willems) en 2015. À travers les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour est née en 2012 des cendres de l’ancien Paris-Arras disputé en une journée et dont la dernière édition remonte à 1959. D’abord renommée « Paris-Arras Tour » en 2012, la course se nomme en 2017 d’après le nom de la nouvelle région administrative où se déroule la course « À travers les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour ».

19 Mai : 1ère étape MARQUION (62) - GOUY SOUS BELLONNE (62)

20 Mai : 2ème étape LALLAING (59) / MERLIMONT (62)

21 Mai : 3ème étape DOULLENS (80) / ARRAS (62)