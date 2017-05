Compte rendu de la Coupe de France à Izernore

MINIMES CADETTES

Sur un circuit difficile et vallonné de 14km à parcourir 4 fois, les réprésentantes de la région Hauts-de-France étaient engagés dans un peloton de 94 filles au départ qui explosera au fil des kilomètres parcourus et des ascensions.

Mathilde Demontreuille a réussi à se hisser dans le groupe de tête de 12 concurrentes qui éclatera dans la dernière bosse elle terminera à une belle 11ème place.

Ambre Radadi, Minime 1, qui appréhendait un peu sa première coupe de France, a su rester dans le deuxième groupe avec Lucie Delecourt. Elles termineront respectivement à la 26ème et 28ème position, de très bons résultats pour l'équipe.

Enfin Estelle Bulckaen pour sa première participation, fut victime d'un souci mécanique et contrainte de terminer avec courage sa course à l'arrière et n'a pas pu défendre ses chances.

L'équipe prend donc sur cette 2ème manche une honorable 6ème place sur 18 équipes. Au général elle se classe actuellement 11ème sur 25 équipes.

A noter la remontée au classement général individuel de Mathilde Demontreuille qui prend la 15ème position après les 2 manches.

Le rendez-vous est donné au Tour d'Auvergne pour la finale de cette Coupe de France Cadettes les 22 et 23 juillet.

JUNIORS SENIORS

Concernant la course des juniors seniors cela a été tout à fait différent.

Avec à l'origine 3 juniors inscrites dans une optique de formation, Jeanne Elsens et Florine Leplat ont dus toutes les deux déclarer forfait.

Au départ de la seconde course du jour, 2 filles étaient en liste, Alison Avoine et Emmanuelle Brossard, qui ont eu à faire à un parcours rallongé d'une bosse très raide rendant le parcours encore plus sélectif à parcourir 8 fois.

Alison Avoine fut victime d'un malaise suivi d'une chute sans gravité en haut de l'ascension de cette côte et sera contrainte d'abandonner très déçue.

Quant à Emmanuelle Borssard elle finira sa course dans un groupe de distancées n'ayant pas pu tenir le rythme soutenu du peloton qui comme en Cadette sera réduit au fil des tours.