Fontaine au Pire : Lucas Schricke l'audacieux

Pari audacieux mais qui va être payant en résistant au retour d'un peloton morcelé il va s'imposer avec une poignée de secondes.

Au Général pas de changement.

Classement :

1 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN 1:12:18

2 LEROUX Allan UV PINON ANIZY

3 PETIT Hugo ARRAS VC

4 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C

5 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE

6 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT

7 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE

8 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE

9 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS

10 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES.

11 DELMARRE Antoine CL BARLIN

12 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE

13 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY

14 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE

15 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE

16 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE

17 DELATTRE Hugo ARRAS VC

18 VIAUD Raphaël RO COMINOISE

19 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN

20 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE

21 LEROY Clément UC SOLREZIENNE

22 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME

23 PIDOUX Lucien EC ABBEVILLOISE

24 BRUNEAUX Guillaume E C V BOULZICOURT

25 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY

26 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE

27 DEVIGNE Camille RO COMINOISE

28 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE

29 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS

30 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS

31 RASE Rémi CC CAMBRESIEN