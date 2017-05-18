Fontaine au Pire : Lucas Schricke l'audacieux

Pari audacieux mais qui va être payant en résistant au retour d'un peloton morcelé il va s'imposer avec une poignée de secondes.
Au Général pas de changement.
Classement :
1 SCHRICKE Lucas CC CAMBRESIEN 1:12:18
2 LEROUX Allan UV PINON ANIZY
3 PETIT Hugo ARRAS VC
4 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C
5 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE
6 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT
7 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE
8 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE
9 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS
10 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
11 DELMARRE Antoine CL BARLIN
12 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE
13 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY
14 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE
15 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE
16 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE
17 DELATTRE Hugo ARRAS VC
18 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
19 GODIOT Hortense CC CAMBRESIEN
20 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE
21 LEROY Clément UC SOLREZIENNE
22 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME
23 PIDOUX Lucien EC ABBEVILLOISE
24 BRUNEAUX Guillaume E C V BOULZICOURT
25 SAINT QUENTIN Hugo US VALENCIENNES MARLY
26 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE
27 DEVIGNE Camille RO COMINOISE
28 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE
29 GIANNITRAPANI Oscar UC CAUDRESIS CATESIS
30 COQUELLE Alexy UC CAUDRESIS CATESIS
31 RASE Rémi CC CAMBRESIEN